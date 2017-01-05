天气转好 登灾民减少

3
DUNGUN, 5 Jan -- Seorang wanita mengawasi dua anaknya bermain banjir yang mulai surut di Kampung Durian Mentangau hari ini. Namun daerah Dungun mencatatkan pertambahan mangsa di pusat pemindahan pagi tadi apabila seramai 933 orang dipindahkan berbanding 616 orang, tengah malam tadi. --fotoBERNAMA (2017) HAK CIPTA TERPELIHARA

（登嘉楼5日讯）登嘉楼昨晚天气开始转好，灾民从昨晚的9816人降至8313人，料今午灾民人数将减少。

不过，截至今早，受影响的2414户家庭仍滞留在登州7个县市的117间疏散中心。

根据社会福利局水灾情报应用程序，重灾区乌鲁登嘉楼已经逐渐好转，灾民从昨天2780人（956户家庭）减少至1289人（437户家庭）。

之前记录最多灾民的勿述县，灾民人数有些许减少，4200人（1197户家庭）仍在该县的54间疏散中心，而昨天共有4226人（1207户家庭）在57间疏散中心。

同时，士兆县灾民从1338人（409户家庭）稍微减少至1146人（327户家庭）、甘马挽则从昨晚598人（161户家庭）减少到566人（153户家庭）。

不过，龙运灾民却上升，从昨天763人（205户家庭）上升至925人（249户家庭）。

瓜登灾民从72人上升至148人，而马江保持在39人（13户家庭）被安顿在巴西富地中学的疏散中心。
根据水利灌溉局网站（publicinfobanjir.water.gov.my），今早没有河流超过危险水位。

由于登州情况好转，昨天关闭的63所学校中，41所学校今天重新开放，剩下的22所学校仍然关闭。

相关文章多从作者