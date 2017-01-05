天气转好 登灾民减少

（登嘉楼5日讯）登嘉楼昨晚天气开始转好，灾民从昨晚的9816人降至8313人，料今午灾民人数将减少。

不过，截至今早，受影响的2414户家庭仍滞留在登州7个县市的117间疏散中心。

根据社会福利局水灾情报应用程序，重灾区乌鲁登嘉楼已经逐渐好转，灾民从昨天2780人（956户家庭）减少至1289人（437户家庭）。

之前记录最多灾民的勿述县，灾民人数有些许减少，4200人（1197户家庭）仍在该县的54间疏散中心，而昨天共有4226人（1207户家庭）在57间疏散中心。

同时，士兆县灾民从1338人（409户家庭）稍微减少至1146人（327户家庭）、甘马挽则从昨晚598人（161户家庭）减少到566人（153户家庭）。

不过，龙运灾民却上升，从昨天763人（205户家庭）上升至925人（249户家庭）。

瓜登灾民从72人上升至148人，而马江保持在39人（13户家庭）被安顿在巴西富地中学的疏散中心。

根据水利灌溉局网站（publicinfobanjir.water.gov.my），今早没有河流超过危险水位。

由于登州情况好转，昨天关闭的63所学校中，41所学校今天重新开放，剩下的22所学校仍然关闭。