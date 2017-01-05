寿险讲座明起湖根庇举行 台名师白石平主讲

（斗湖讯）来自台湾的亚洲知名讲师白石平，将为本州寿险从业员带来一场殿堂级讲座。主题名为：“新的开始，心的目标”，为你献上锦囊妙计，越战越勇，纵横职场。

这项讲座由马来西亚全国寿险及家庭伊险顾问公会与全国会员局主催，沙巴分行协办。

斗湖讲座订于2017年1月6日（晚上7时至10时）假LA酒店举行，山打根讲座订于2017年1月7日（下午2时至5时），在Pavilion酒店举行，亚庇讲座则于1月8日（下午1时至4时）假Venetion club 举行，入场券分为会员20令吉及非会员30令吉。

沙巴分会主席潘志远披露，这场不容错过的讲座会，是由全国寿险及家庭伊险顾问公会会长黄纪敬，亲邀亚洲知名讲师白石平友情主讲。

沙巴寿险分会希望州内寿险业员珍惜这难得机会，白石平斯次强势来马，分享其31年寿险心路历程和乐观的人生态度，句句真言，帮助您改变机会，越战越勇。

“它也是配合全国总会展开广招会员活动，希望鼓励更多从业员申请加入成为会员”。

全国总会是唯一平台能够帮助会员，向资方国家银行洽商从业员们的权益和待遇，包括国行已试跑中的平衡计分卡，以及2019年将实施自由开放市场的来临改变。

任何询问可联络斗湖负责人彭丽美小姐（016-8261975）。(L)