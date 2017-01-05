新华校友会学优金 即可申请217截止

(斗湖4日讯)斗湖新华学校校友会2016年度会员子女奖励金现开始让会员子女申请，截止日期为2017年2月17日。

据该会主席陈德忠披露，所有年考成绩名列前三名者，或年考成绩达以下标准的会员子女都受促申请。

幼稚园(不包括幼儿园)，年考成绩华/国/英/数四科达80分以上者。小学一至三年级，年考成绩5A或以上者，四至五年级，年考成绩5A或以上者。华小小学六年级UPSR成绩达3A2B1C或以上者，国小六年级UPSR成绩3A2C或以上者。

预备班至初中二，年考成绩达2A2B或平均达63分或以上者。

初中独中统考PMR文凭考试成绩达2A2B或以上者。独中高一/高二及国中中四年考成绩2A2B或总平均达65分或以上者。高中独中统考考试成绩达2A2B或以上者。

A LEVEL , STPM或其他大学先修班文凭考试成绩优异者，SPM(3A2B或以上者)，SPM申请者可延至3月21日前截止。

专科学院毕业成绩优异者，凡修完大学学士，硕士，博士。

每位申请者必须呈交上成绩单副本一份，索取表格地点(一)新华学校幼稚园(罗莉蓉园长012-8112882)，主席陈德忠(012-8136282)，秘书蔡秋婵(013-8633762)，副秘书罗碧丽(019-8837626)大港新鲜冷冻市场，财政郑盟儒(019-8833382)。

颁发日期及地点为，2017年3月17日(星期五)，下午7时30分假斗湖新华学校玉波堂会议室。倘若会员子女未克出席领取奖励金和奖状，家长可以代表出席领取，凡会员和会员子女未克出席，该会将不颁发奖励金，只发奖状以示鼓励。