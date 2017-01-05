曾被指控擅自允许直接商议招标

在2010年7月，时任雪兰莪州财政的莫哈末阿里夫便曾被指控擅自允许直接商议招标方式，发出价值300万令吉的工程。

当时，一个匿名部落格“雪州丑闻”揭露阿里夫除了擅自允许直接商议招标方式发出工程外，所涉及的承包商也多数未获州经济策划组批准。

事情被揭发后，雪州伊青团团长哈斯布拉更一度拉队到雪州议会大厦提呈备忘录给时任的州务大臣丹斯里卡立，以及领导能力、公信力与透明度特别遴选委员会（SELCAT）的议长拿督邓章钦，促他们采取行动彻查，以免影响州政府的廉洁形象。

有关部落格是在题为“州财政丑闻第一篇”文章中，出示阿里夫的公函，指示首邦市议会以直接商议（rundingan terus）的方式发出总值300万令吉的沟渠维修合约给27名承包商。而这27名承包商当中，只有6家向雪州经济策划组注册。

在2012年10月，发生中央政府在未与大臣讨论下欲调动雪州3大高官包括秘书、财政司及法律顾问的风波，当时卡立还表明，州政府会致函给政府首席秘书，要求勿撤换阿里夫。据了解，阿里夫是于2012年10月15日，被中央指示调往布城上班。

在2015年10月16日，阿里夫从农业及农基工业部秘书长职位，调任为乡村与区域发展部秘书长，取代服务合约结束的拿督斯里依布拉欣。

当时的政府首席秘书丹斯里阿里韩沙在文告中说，凭阿里夫的资格、经验及公信力，可使他有效履行任务，符合部门要全面及有效提高提高乡区福利的使命。

根据文告，阿里夫拥有马大荣誉文学士资格，加入公共服务领域超过33年，他于1981年加入公共服务领域时是担任首相署行政与外交官员。他曾出任国内贸易、合作社与消费部副秘书长、雪兰莪州财政、梳邦再也市议会主席及雪邦县长。