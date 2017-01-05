亲巫统网站和部落客，最近不断狂炒马公子、林吉祥将分任正副首相的伪议题。

哦？当然先决条件是在野党胜出大选上台。可是，即便如此，何以一直炒作这个伪议题？只能猜度，一是突出马老爷欲扶植马公子上台的议程，二是借林吉祥来吓唬马来票抗拒在野党。

12月30日，一度是行动党副主席，现成行动党最大批评者的东姑阿兹，宣称接获可靠情报通知，“马老爷和林吉祥在12月3日达致秘密协议，如果一旦在野党赢得大选，慕克里将出任首相、林吉祥则任副首相。”

兴许这样说吧，在野党马来人支持者，也许不介意安华、旺姐、慕尤丁、马公子、敏大臣谁出任首相，但对华人副首相包括林吉祥或仍有疑虑，亲巫统网站和部落客便集中攻击这一块，阴谋论、离间计飞来飞去层出不穷。

其实不久前，林吉祥在一场行动党宴会上，便呼应诚信党末沙布看法，认同旺姐是适当过渡首相人选，并点名土团党慕尤丁是过渡副首相人选。有人认为老林此举，是先行避嫌以免被摆上台。

但对手阴谋论依然持续攻击，包括指老林和马老爷秘密协议之后，隔天马老爷才出席12月4日的行动党大会。网络狂人RPK更称，希联从来不曾提及副首相人选，只有老林提及副首相作为烟幕。

最神的是，RPK竟然声称，有一道消息在华人之间口耳相传，如果他们大选继续投票支持在野党，将会出现史上第一位华人副首相，甚至华人重掌财政部长云云。

兴许他们认为，这个讲法比“行动党主导在野党联盟”更具杀伤力？

阴谋论专家锁定马公子，或是离间在野党之间的合作关系。想想看，如果在野党上台，首相人选不是安华、旺姐，而公正党连副首相都没有，怎么可能？除非，土团党赢得大部分巫统席位，然而目前看似不太可能呗。

还有还有，别忘了慕尤丁还在，他让RPK口中的Boboi冲上云霄，而自己完全摸不上边甘心咩？

话说回来，华人出任副首相不是不可能。早在2010年，安华接受访问时说，只要民联赢了大选，林吉祥就是副首相。再后来，也一度传出，民联胜出或有三位副首相人选，包括一位行动党、一位伊斯兰党、一位来自东马。

其实，华人能不能做副首相根本不是问题。早在1990年代末，当权的马老爷都说了，华人可以当首相。既然如此，缘何华人不能当副首相？

再看《马来西亚联合邦宪法》第43条款：“内阁委任程序：最高元首必须先从国会下议院，委任一位陛下认为大多数议员信任之一位国会议员为首相，主持内阁。”

换言之，既然没提土著非土著，华人当首相不是问题，当副首相就更加不是阻碍，问题只在是否符合江湖现实？

胡一刀曾说，第二副首相，是马华最初的梦，也是马华最美的梦。1958年林苍祐领导马华时，据传曾争取一位华人副首相，但是没有人可以证实真伪。

郭仁德《马来西亚华社之谜》，也提及1964年大选后，东姑满意华人的效忠，准备下届委任陈修信为第二副首相。后来1969年大选惨败，马华的第二副首相也飞走了。

根据郭仁德，1973年8月，副首相依斯迈病逝，拉萨委任胡申翁副首相，陈修信向拉萨重提旧事，拉萨便告诉陈修信：“……我过不了我族群这一关，我一旦同意你做第二副首相，我就倒，我连首相位也保不住。”

是真是假？如今更是谁也无法证实。嘿嘿，也有人认为拉萨或是忽悠陈修信，可能根本没想过让马华做第二副首相？接下来，1980年代初，李金狮任马青总团长时，曾放话马华要当第二副首相；还有还有，2009年翁大侠当总会长期间，亦曾有人放话欲争第二副首相。结果？当然不了了之。

应了一联：“水月镜花空留影，缥缈虚无幻亦真。”哦，所谓华人副首相，或真是镜花水月？又或者，当初马华做不到的，会由行动党来圆梦？（光华日报）

『在野党马来人支持者，也许不介意安华、旺姐、慕尤丁、马公子、敏大臣谁出任首相，但对华人副首相包括林吉祥或仍有疑虑，亲巫统网站和部落客便集中攻击这一块，阴谋论、离间计飞来飞去层出不穷。』