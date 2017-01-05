湖桥梁缓冲胶老化 现大缝隙危及驾安

（本报斗湖4日讯）阿拔士路二哩桥梁与道路街接处因缓冲橡胶老化而出现颇大的缝隙，对途径车辆造成激烈震荡不利公路安全，市议会受促修复以改善路况。

人民公正党斗湖区部公共投诉组主任黄亚伦应市民投诉，恳请市议会正视此间阿拔士路二哩桥梁与道路之间衔接处的缓冲橡胶因老化、萎缩或硬化所造成的颇大缝隙。并谕令相关部门尽速修复，改善路况以避免引发公路意外。

据市民投诉指，日前自市区往阿拔士路方向行进时，途径二哩桥梁快线道路，因桥梁与马路之间的缓冲橡胶老化或脱落或其他原因，所形成的缝隙带来了一阵惊心动魄的惊吓，惊魂未定后一阵怒气随之上升。

市民称，当时正值中午时分，视野良好及交通顺畅，路面并无异样的稳定情况下却突然传来震荡巨响，对毫无心理准备的司机所带来的惊吓可想而知。然而，颇大的桥梁缝隙对车床、避震器等车辆机件所带来的损坏并不比马路上的坑坑洞洞来的逊色。

也曾有司机为识途老马，抵达桥梁时为降低缝隙所带来的震荡而慢车，致不知原因、随后紧跟的市民险刹车不及而发生追撞。幸当时并非交通繁忙时段，紧急刹车成功阻止追尾外，也同时避免随后车辆的追尾。

上述两起投诉足证明桥梁与道路之间的缝隙已对阿拔士路二哩的交通畅顺及安全系数带来了难以避免的负面影响。再者，阿拔士路二哩桥梁为往返阿拔士路大道的必经之路、重要基建，每日承载数以万计的交通流量，其重要性无需赘述。有鉴于此，市议会有必要尽速维修，以改善路况、保障交通畅顺及减低车祸发生机率。(L)