笃客家公会学优奖 即可申请20日截止

（本报拿笃记者4日讯）拿笃客家公会为文教组2016年度会员及会员子女学业优良奖励金刻下正开放接受申请，该会文教组主任邓燕媚吁请合格之会员暨会员子女从速申请，截止日期是2017年1月20日（星期五）中午12时正，逾期恕将不受理，申请表格可于办公时间内向公会座办蔡素霞或廖彩玲，电话089-882513，其本人（0198235932）、组员叶汉铭（0198928381）或组员张昱宸（0138836378）索取，填妥之后连同必须文件交回相关负责人或座班处，以便工作之进行。

邓燕媚主任称，颁发奖励金的宗旨是 : 1鼓励会员重视终身学习，在职训练、寻求专业知识，提高职场技能、2.鼓励会员子女升读大专院校，提升我客家族群文化水平、3.鼓励会员子女选读华文科目，重视华族文化、 4.鼓励会员子女努力向上，考取优良成绩、5.培养会员及会员子女优秀人才，冀能成为本会会务之接班人，服务族群，社会及国家，以下为奖励金细则：——

二、申请资格 ：凡本会会员及会员子女及至少获得理事会批准入会三个月后，符合奖励金细则者。

三、奖励方法 ：凡符合本奖励金细则者，均可获得奖励金及奖金。

四、奖励标准 ：

1）每位合格之申请者，只限获得一项奖励金。

2）大专院校毕业：

a) 考获博士学位（Ph.D.）者。

b)考获硕士学位（Master）者。

c)考获学士学位(Bachelor)者。

d)考获学术性专业资格文凭者。

e)考获文凭(Diploma)者。

3）大专院校全年成绩考获全科及格者。

4）大学选修班、STPM、A Level ：

a)全年成绩考获4A或以上者。

b)全年成绩考获2A或以上者。

c)全年成绩考获首、二、三名（总平均许及格者。）

d)凡上述ａ、ｂ、ｃ三项中，话语科及格者，另加奖金。

5）高中:

a)高中统考或SPM考试，考获:

i）8A或以上，国语及格者。

ii）5A或以上，国语及格者。

b)高中一、二、三年级。全年成绩考获首、二、三名（总平均须60分或以上）；或考获5A以上；或总平均70分或以上；

国语及格者。

c)凡上述ａ、ｂ、二项中，华语科考获B等或以上者，另加奖金。

6）初中:

a)初中统考或PT3检定考试，考获:

i)8A国语及格者．

ii）6A或以上，国语及格者．iii）4A或以上，国语及格者．

b)初中一、二、三年级，全年成绩考获首、二、三名（总平均须65分或以上）；或考获4A以上；或总平均75分或以上；国语及格者。

c)凡上述a、b、二项中，华语科考获B等或以上者，另加奖金。

7）小学：

a)六年级UPSR检定考试，考获：

i）全A者．（7A）

ii)4A或以上，全科及格者。

b)四、五、六年级：全年成绩考获：以华、国、英的理解和书写、数、科、历史计算）

i）全A者。ii）6A或以上者，全科及格者。

c)一、二、三年级：全年成绩考获：

（以华、国的理解、英、数、科计算）。

i）全A者。(5A)。ii）3A或以上者，全科及格者。

8）幼稚园：全年成绩考获首、二、三名：或总平均九十五分或以上者。

9）沙巴客联杰出课外活动表现奖。（校内，校际，州际，全国之表现）

五、申请办法：1）表格可向本会座办，或文教组成员领取。

2）表格填妥后，连同2016年度学业成绩册；或专业资格文凭；或大

专院毕业证书，于规定时间内，送交文教组成员，逾期恕不受理。

3）学业成绩册或毕业书复印本，须经学校校长或文教组成员验证签后，方为有效。

4）须附上会员子女报生纸复印本，及半身照片两张。

六、申请日期 ：由即日起至2017年1月20日(星期五)止，逾期恕不受理。

七、得奖名单 ：由文教组审核后，并公怖于报章上。

八、颁奖日期 ：于每年年初的会员大会颁发奖励金。

九、细则拟定 ：本细则有文教组拟定。经2016年10月13日第十五届理事会第八次理事会议批准。本细则如有未尽善之处，得修订之（31）。