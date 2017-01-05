笃潮州公会学优奖 下月9日截止申请

（本报拿笃记者讯）拿笃潮州公会文教组为促进学生之向学风气及栽培同乡会员子弟成人成才，特设2016年度会员子女奖励金供会员子女提出申请，截止日期定2月9日。

该公会文教主任林培兴指出，凡欲申请的会员子女必须填具一份申请表格，并连同2张近照及有关学校成绩单复印本一份，并于截止日期之前呈给该会文教组待审核，逾期恕不接受。

他说，得奖者名单将在各大报章上公布，颁奖日期将于2017年2月19日（星期日）早上9时正在拿笃潮州公会会所召开之2016年度常年会员大会暨2017丁酉年同乡新春联欢会上举行，届时凡得奖者必须亲临领取奖励金，至于身在外地求学未克前来领奖的获奖同学可由其家人代领。有意申请的同乡会员子女可向文教组主任林培兴（013-8861668），修正学校沈美媚（013-5504278），或拿笃潮州食馆索取有关的申请表格和细则。

奖励金申请细则：

1.凡本会会员子女学年成绩优良者，皆可申请。

2.幼儿园年考成绩85分或以上者。

3.小学一、二、三年级年考成绩80分或以上者。

小学四、五年级成绩75分或以上（或各科必须B或以上）。

4.小学六年级检定考试（UPSR），每科B或以上者。

5.桥班年考总成绩平均75分或以上者。

6.初一，二年级年考成绩总平均分数达70分或以上者（或每科必须B以上）。

7.国中（FORM IV）或独中高中一，二年级年考成绩总平均分数达70分或以上者（或各科必须B或以上）。

8.初级评估考试（PT3）或独中初三统考成绩六科必须要B或以上者（唯国文科必须包括在内）。

9.大马教育文凭考试（SPM）可接受预测考试（FORECAST RESULT），成绩至少五科必须B或以上者（唯国文科必须包括在内）。

10.独中高三统考成绩五科必须要B或以上者。

11.国中十号班（LOWER SIX）必须至少三科及格者。

12.大马高级教育文凭考试（STPM）可接受预测成绩（FORECAST RESULT）。

13.大学或大专各科及格以及应届毕业者（以2015年成绩为准）。

14.本奖励金只接受一项申请。

15.所有申请者，可向以下地址索取申请表格，填妥后呈上两张照片（PASSPORT SIZE）。附上有关学校成绩复印本一份备案，并于2017年2月9日（星期四）或之前呈交本会文教组主任林培兴，逾期恕不接受。得奖者名单将在本州各大华文报章公布。

16.凡领奖者本身须于颁发奖励金当天（2017年2月19日）亲临领取，身在外地求学者可由其他家人代领。

17.倘有任何疑问而不在本细则内，本小组有权作最后裁决（31）。