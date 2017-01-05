笃飞庇天价机票 飞翼垄断惹非议

（本报拿笃记者4日讯）相信是独家生意，拿笃飞亚庇的飞机票贵过由斗湖，山打根或首府亚庇飞往国都吉隆坡的价格，马航飞翼此种垄断的手法备受搭客非议。

由拿笃飞亚庇或亚庇来拿笃的单程机票最高价格达到299令吉，而通常由湖、根、庇三地飞越南中国海到吉隆坡的机票只不过两百令吉左右。

在经济不景百货价格上涨的今天，搭客如果要赶时间由拿笃或亚庇两地往返办事，唯一的航班是搭马航飞翼，根本没有其他的选择。

往返拿笃亚庇的飞行时间是55分钟，由亚庇或山打根及斗湖飞往吉隆坡时间两个半小时左右，路程相差千里，相比之下价格更是翻倍，搭客感叹被无理剥削，同样是纳税人，却受到如此不公平的对待。

不少市民认为，身为马华总会长的拿督斯里廖中莱是我国交通部长，应该来拿笃走一趟，向当地的马华诗南区部同志垂询，了解拿笃人民的痛苦和负担，关心一下拿笃市民的需求，不要三年大选要拉票才来拿笃一次。

拿笃中华商会名誉顾问蔡树忠日前就针对飞翼的服务和天价的机票呈提案，给商会即将召开的常年会员大会讨论，并获得理事莫东发之附议。

另一方面，商会理事会也提呈了一项要求早日发展拿笃新机场和飞翼机票贵的相关提案要求政府早日发展拿笃新机场，以便大型飞机能够降落，让拿笃和其他大城市之间有飞机直飞，发展拿笃成为连接菲律宾，印尼等城市的交通枢纽。案由：目前拿笃只有飞翼航空公司来往拿笃和亚庇，非常不方便，机票又贵，造成拿笃发展受到阻碍。（26）