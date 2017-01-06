亚欧多国禽流感肆虐 数千万只家禽被扑杀

(中新社北京6日电) 综合消息：亚欧多国禽流感近日持续肆虐，有关国家政府部门纷纷采取紧急措施，数千万只家禽被扑杀。

根据韩国官方本月初发布的数据，截至3日韩国已有3033万只病禽因感染高致病性禽流感被扑杀。其中鸡的数量最多，达2582万只。

由于大批家禽被扑杀，导致韩国鸡蛋价格飞涨。韩国政府决定从本月4日起对鸡蛋类产品实施关税配额管理，大幅降低关税税率。韩联社称，进口鸡蛋“将史上首次摆上韩国人的餐桌”。路透社6日报道称，韩国政府当天还决定对进口鸡蛋的运输费用提供巨额补助。

韩国《中央日报》5日发表的头条文章认为，密集饲养是此次韩国禽流感扩散的主要原因。文章说，从去年年底发生禽流感到今年1月初，韩国中央和地方政府宰杀家禽的补偿费已支出了2300亿韩元。

据路透社等媒体消息，法国南部多个省份发生H5N8型禽流感疫情，当局将对大批鸭鹅等实施扑杀，试图防止禽流感疫情扩散到其他地区。当地官员表示，若要有效遏制禽流感，扑杀家禽的数量可能会达到130万只。

俄罗斯卫星新闻网援引乌克兰食品安全部门的消息称，乌克兰切尔诺夫策州本月初发现多只野天鹅死于禽流感，当地政府为防止病毒蔓延已采取了相应隔离措施。

欧洲多国去年底陆续出现禽流感疫情。波兰、克罗地亚、瑞士、丹麦及荷兰发现野生鸟类感染H5N8型禽流感病毒，其中匈牙利的情况较为严重，数十万只家禽被扑杀。（完）