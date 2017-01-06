台兴航劳资协商再破局爆冲突 官方协调意见交流

香港中通社台北6日电)台湾复兴航空（兴航）第5次劳资协商仍无共识，协商再度破局，引发兴航工会成员不满，现场爆发推挤冲突。后经台北市劳动局长协调，工会代表将与兴航董事长林明升进行意见交流会，这也是兴航工会将首度与兴航董事长林明升对谈。

综合台湾媒体报道，兴航去年11月无预警停飞并宣布解散，致兴航近1800名员工顿时失业，劳资纠纷也持续延烧，此前台北市府虽主持召开多次强制协商，但兴航工会与资方皆未达成共识。6日进行的第5次协商会议，也仍以破局告终。

兴航工会会前召开记者会说，林明升5日发出注明“亲爱的伙伴”信件给所有员工，假如不同意他的方案，就不会发给任何东西。工会指依法应给予费用，林明升都能用作威吓手段，令工会寒心。

工会还说，这段期间资方态度一直不友善，林明升躲在背后始终不出面。

记者会上，工会还特别表达退让姿态，接受上次协商主席提案，包括给予工会会员补偿1.5月薪资及新台币10万元行政费用，从而达成与官方一致的共同方案，也呼吁资方拿出诚意，善待劳工。

不过，这次第5次协商将近4小时会议后，双方仍无法达成共识，在会议室外等待的工会成员们要冲入会议室，找资方理论，与警方爆发推挤冲突。

台北市劳动局长赖香伶则亲自到会议室，要求兴航董事长林明升出面，经过资方人员联系下，林明升同意与工会成员举行意见交流会，但非协商会议。

兴航工会表示，意见交流会由赖香伶主持，劳方由2名工会成员代表，资方则是兴航董事长林明升、执行长刘东明出席。

最新消息称，林明升同意在赖香伶的陪同下，与两名工会代表至指定地点会谈，最后是由兴航工会副理事长龎闵忆、理事吴崇华与赖香伶于下午1点40分许离开台北市政府，前往林明升指定地点会面。

截至发稿，兴航工会表示皆无法联系上两名代表，无法了解双方会谈内容及结果，目前所有工会成员仍守在台北市府等候消息。（完）