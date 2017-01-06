团结党西里丹绒区部尾牙晚宴 逾三百人出席场面热闹 洪连辉感谢党员努力付出

（本报斗湖5日讯）沙巴团结党西里丹绒区部在1月1日晚上于最佳俱乐部举行2016年的党员尾牙晚宴，共有三百多人出席，场面热闹。

区部主席洪连辉表示，感谢党员在过去一年的大力支持，以致区部在去年成功举办了多项活动。

过去一年中，该区部联合斗湖国会议员办事处举行多项活动，尤其是新春大团拜及中秋节晚会，展现出团结党西里丹绒区部的策划与筹备能力，以致两项大型活动都非常成功。

他指出，如果没有一群能牺牲时间与精神，为党与区部作出服务的党员，上述节目绝对无法完成。

因此，身为区部主席他感到非常欣慰，因为区部上下在过去一年中，用行动证明了本身的实力与态度。

洪连辉也指出，过去这两三年来，人民也看到反对党之间因为对无法解决长期存在的矛盾课题，各种因为暂时政治利益而勉强结合的关系最终势必瓦解。

现在反对党之间关系错纵复杂，时敌时友令人眼花缭乱，看在人民眼里，尤其是占最大比数的马来族群已对他们失去了信心，因此华族有必要深思是否要将前途全部押在反对党一个阵营，作无回馈投资？

讽刺的是，为了维持利益关系，部份反对党州政府却仍然保持旧有的民联组织架构，不敢采纳所谓的新希望州政府架构，证明了反对党领袖本身也对新希望这个组织有所保留，如何叫人民对它有信心？

因此，他相信下届大选人民将不会再像过去一样，把所有期望都押在反对党身上，也会考虑国阵中可以为民服务的人选。

鉴此，他深信只要团结党继续强大，在政坛上必能持久不衰，西里丹绒区部也仍然有机会东山再起。

更何况，随著西马种族与宗教问题日益尖锐，东马包括沙巴州人民更需要强大的本土政党来维护州民的权益，沙巴团结党扮演这个角色多年，也将继续扮演下去。

当晚除了有丰富的餐宴之外，也进行幸运抽獎及娱兴节目，出席者除了区部执委之外，也包括支部代表及家属。

就像主席洪连辉所言，党员的家属必须了解党员的奋斗目标与任务，那麽才能没有后顾之忧，因此组成 [团结党家庭]非常重要。(18#)