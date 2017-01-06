林西河堂青年团 周日举行捐血运动

（本报斗湖5日讯）斗湖林西河堂青年团将在2017年1月8日（星期日），早上9时至中午12时，于该公会会所举行捐血运动，宗亲及社会热心人士受促鼎力支持，为斗湖医院血库增加存血量，以备斗湖急需输血人士用途。

筹备会主任林惠威透露，捐血运动已成为斗湖林西河堂青年团的主要常年活动，该青年团平均每六个月就会举行一次捐血运动，已经连续坚持了七年，并会继续的持续下去。

医院血库时常都会面对存血不足的困境，因此华团的捐血运动更显重要，因为这可以补充血库的不足。

在此之前，该青年团主办的多次捐血运动，每次最少成功筹获五十多包血，有时更突破到六十多包至八十多包。

因此，希望这次也可以能有佳绩出现。除了要协助斗湖医院增加存血量之外，也希望借此活动，唤起社会关怀，增添一份祥和。

他表示，就像历届由该青年团主办的捐血运动一样，这次也会准备了捐血证书及补品等，捐增给合格捐血人士。

他也代表主办单位感谢四个赞助商，包括了赞助鸡蛋的IN-PRO’S冷藏市场斗湖有限公司，赞助麦牙健康饮品的健力士英格市场私人有限公司，赞助可可冷热饮的德源机构有限公司以及赞助酱料的丰富食品有限公司（Magic Cook）。

这些赞助品都会在捐血运动当天作为赠品送给捐血者。

林惠威对这四家已赞助斗湖林西河堂青年团捐血运动的公司，多年来一直赞助的商家表示无限感激，并表扬这四家公司长期回馈社会的精神，值得其他私人企业的学习。

他也代表主办单位，感谢公会主席，理事会及妇女组，对青年团这头常年活动的支持与协助，同时也不忘了吁请大家踊跃出席捐血，再贡献一份宝贵力量。(18#)