確診入冬後第3宗H7N9 香港六旬漢不治

(中新社香港6日电) 香港5日确诊入冬后第3宗人类感染甲型禽流感H7N9个案，患者为一名有长期病患的62岁男子。该名男子6日凌晨证实死亡。

患者去年12月15日离港前往广州增城，自今年1月1日起出现发烧、咳嗽、呼吸困难等病征。病人于1月2日至3日在东莞一间医院留医，3日自行出院，并于同日经罗湖返港。他于4日前往香港仁济医院急症室求医，同日入院治疗。5日，病人情况恶化，被送往深切治疗部接受进一步治疗。6日凌晨4时许证实不治。

患者的气管分泌样本和鼻咽分泌样本，经卫生防护中心公共卫生化验服务处化验后，5日晚证实对甲型流感H7N9病毒呈阳性反应。病人报称最近没有接触禽鸟，也没有到过街市。

他的密切接触者至今没有出现病征，正接受医学监察。卫生防护中心发言人说，个案已通报广东和澳门相关部门，目前正联络内地，跟进病人于内地期间的接触史和活动，根据目前所得资料，这宗个案被列为外地传入。

香港去年12月19日确诊入冬以来首宗人类感染禽流感H7N9个案，一名曾到过东莞的75岁老翁返港后证实对H7N9病毒呈阳性反应，他曾在东莞常平苏坑一街市购买已屠宰鸡只，在港留医至去年12月25日死亡。同年12月29日，香港确诊第二宗人类感染禽流感H7N9个案，一名70岁男子前往深圳和中山旅游，返港后确诊患病。（完）