福建会馆2月4日举行 祭拜天公诞仪式 2月5日办新春联欢晚会

(本报斗湖五日讯) 斗湖福建会馆将在2月4日年初八举行2017丁酉年祭拜天公诞仪式及2月5日年初九新春联欢晚会，欢迎会员同乡踊跃参加。

2017丁酉年新春佳节的脚步已近，斗湖福建会馆在日前成立了一个以理事康乐组黄克双为天公诞仪式的活动主任以及理事林妹妹为新春联欢晚会的筹委会主任。

目前此两项活动已经积极的展开筹备工作，天公诞方面，黄克双表示，初八当晚除了将会进行祭拜天公仪式之外，同时也有准备佳肴给会员及家眷免费享用，唯会员必须前往福建会馆办公室进行登记并取得台号票卷，至于非会员及其他籍贯之斗湖乡亲同样欢迎购买餐卷参与晚宴，因此当晚餐宴一律必须凭票入座为准。当晚也将颁发会员子女奖励金仪式，黄克双吁请届时得奖会员同乡子女衣着整齐准时出席颁发奖励金仪式。当然少不了小孩最喜欢的福建京狮队到场热闹一番。

年初九的春节联欢晚会方面，日期则定在2017年 2月 5日 (年初九)晚间7.30

该新春联欢晚会的地点也是在海翠大酒家。

联欢晚会主任林妹妹表示每年本馆举办的春节联欢晚会都能让斗湖福建同乡在新春期间相聚一堂，一同在福建大家庭的环境下，除了感受乐融融的新春气氛中用餐外，也增强斗湖福建社群的聚合力，认同感和自豪感。当晚节目也有安排分发敬老红包给65岁以上的会员及同乡子女，其他精彩节目包括 自由点唱卡拉ok及幸运抽獎，参加者将有机会得到丰富礼篮或红包。林妹妹呼吁同乡们全力支持斗湖福建会馆的春节活动，记得提早购买餐卷为荷。

筹委会名单如下：大会主席：池必德。新春联欢晚会筹委会主任：林妹妹。天公诞仪式筹委会主任：黄克双。秘书：关启华。财政：方彦富。场地：许莉莉。票务：林慧燕。协调:江潍汕。宣传/联络:叶永忠。司仪:方玮琪，黄丽环。布条:林添兴。

节目:林芳华。幸运抽奖:妇女组。音响:黄丽湫。场地布置: 许莉莉。招待:青年团与妇女组。迎宾:理事。食物安排: 黄克双

售票处: 购票地点为斗湖福建会馆办事处089-772092，先进印务有限公司089-779029，海翠大酒家:089-912323 089-923733(14)