西加麦双线车道通行 交通灯应速投入服务

【本报拿笃记者五日讯】随着拿笃西加麦路双线车道之扩建后，这条长达5.6公里的路段也增设了四处交通灯，以指挥疏导来往之交通。

这四个新交通灯路段包括飞机出口，之前是圆环岛，现开辟为交通灯。

第二个交通灯是在西加麦路二里的大众新村十字路口，第三个交通灯是阿森路十字路口，以及第四个三哩半新旧西加麦路交接的十字路口。

在经过两年的施工之后，西加麦双线车道的扩建工程大致上已竣工，并通车使用，成为拿笃路段最长平直的双线车道，目前唯一尚来完工的是二里的圣多明学校旁的一道大铁桥。

据悉，上述四处的交通灯已装置完成，并已开始通电测试一个多星期，驾车人士希望有关当局尽快调配好早日投入服务，以便系统化的疏导各处之交通。

目前，加上新学年各源流中小学校已在本月3日上课，车辆和车流量大增，交通拥挤，尤其是上学放学时段之车辆和学生车，横冲直闯，险象环生，其中以飞机场与大众新村的两个十字路口，放置在路中央十字路口的临时路墩实在太小，直路横路的车辆抢道时造成交通乱七八糟，如果不小心和礼，相信常常都会有交通意外发生。

故此，有关交通灯在双线车道已通行的今天，应尽快完成投入服务，以改善交通繁忙时的乱象，避免肆发不幸交通意外。（26）