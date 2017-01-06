西加麦双线车道通行 交通灯应速投入服务

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拿笃西加麦路三里阿森路十字路口的交通灯正在测试调配黄灯闪亮之情景。（26D）

【本报拿笃记者五日讯】随着拿笃西加麦路双线车道之扩建后，这条长达5.6公里的路段也增设了四处交通灯，以指挥疏导来往之交通。

这四个新交通灯路段包括飞机出口，之前是圆环岛，现开辟为交通灯。

第二个交通灯是在西加麦路二里的大众新村十字路口，第三个交通灯是阿森路十字路口，以及第四个三哩半新旧西加麦路交接的十字路口。

在经过两年的施工之后，西加麦双线车道的扩建工程大致上已竣工，并通车使用，成为拿笃路段最长平直的双线车道，目前唯一尚来完工的是二里的圣多明学校旁的一道大铁桥。

据悉，上述四处的交通灯已装置完成，并已开始通电测试一个多星期，驾车人士希望有关当局尽快调配好早日投入服务，以便系统化的疏导各处之交通。

目前，加上新学年各源流中小学校已在本月3日上课，车辆和车流量大增，交通拥挤，尤其是上学放学时段之车辆和学生车，横冲直闯，险象环生，其中以飞机场与大众新村的两个十字路口，放置在路中央十字路口的临时路墩实在太小，直路横路的车辆抢道时造成交通乱七八糟，如果不小心和礼，相信常常都会有交通意外发生。

故此，有关交通灯在双线车道已通行的今天，应尽快完成投入服务，以改善交通繁忙时的乱象，避免肆发不幸交通意外。（26）

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