黄亚伦吁携手维护卫生水平 促善用便捷免费垃圾收集站

（本报斗湖五日讯）市民受促善用便捷和免费的垃圾收集站。

人民公正党斗湖区部公共投诉组主任黄亚伦表示说，位于此间拿督张天文路的1 ARENA 商业区垃圾收集站不仅位处交通方便的大马路、泊车位旁边，更是一座开放式的垃圾收集站。换言之，垃圾站不只为周遭商家提供处理垃圾的便利，也为有需要的市民提供方便又省时的倒垃圾服务，属于此间少有“友善使用”的垃圾收集站。

然而一座如此方便又能把卫生条件维持在令人满意水平的垃圾站旁竟然还遇到一些贪图方便、自私自利的缺德人士肆无忌惮、毫无羞愧地污染，竟然只相隔一堵围墙也懒得把垃圾丢到垃圾收集站里的大型垃圾桶内，而直接把大量的垃圾丢到垃圾站旁，造成环境污染。如此心态与行为实在叫人无法了解之余，更应饱受强烈的谴责。

由于这一大堆垃圾位处垃圾桶或垃圾收集站范围以外，倒垃圾公司有权不予清理，而清道夫也没有这一项责任为缺德人士捡拾手尾。大堆垃圾长年累月堆积于此不获清理，最终不仅造成环境污染，更让人担心的是在“破窗效应”的唆使下吸引了更多的缺德人士视之为榜样，把垃圾丢到路旁而不是正常地丢到垃圾桶内，致环境污染问题日益严重。

黄亚伦恳请市民能善用这类开放、便捷和免费的垃圾收集站，携手维护其卫生水平，减少垃圾污染所造成的卫生条件，如垃圾遍地、臭气冲天等，以确保日后还能继续使用，而非杀鸡取卵式地破坏性、毁灭性使用，致将来沦为臭气冲天、污水遍地、令人裹足不前的垃圾收集站时，才懂得当初的便利是何等可贵！(L)