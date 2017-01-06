69年育进毕业生叙旧晚宴 1270元捐赠母校 12同学成为永久会员

(本报斗湖5日讯)1969年育进公学小学毕业生叙旧晚宴在一呼百应之下不但成功举办，而且有12位同学当场报名加入育进校友会成为永久会员。

除此之外，敍旧晚宴也在全体出席者赞同下，将售票盈余770元加上李冠辉校友乐捐的500元，合共1270元款项尽数捐赠母校，作为回馈心意。

召集人钟丽娴表示，短短两三天就有五十多位校友报名参加，她即感动又感慨，感动是终于让老同学们齐聚一堂，感慨是部分老同学始终无法出席。

曾经执教的老师也受邀出席了晚宴，钟丽娴借此机会代表全体老同学们向老师们表达万二分感谢及饮水思源的愿望。斗湖育进校友会主席蒋长财学长也受邀出席见证这段宝贵历史。

叙旧晚宴是在十二月三十日下午七时正于夜来香冷气餐厅举行，也是该届育进学生四十七年来的首聚，因此也显得特别珍贵！

钟丽娴在此之前几次发布这项消息时，都借由媒体发表一番感言及诗句，成功触动许多1969年育进公学小学毕业生的情怀，甚至是令其他年份同学感动，对促进这次活动有重大影响。

因此她再接再厉，再次借由诗词，感谢昔日同窗踊跃出席这项难得及富有重大意义的聚会，并相信这次聚会肯定不是美丽的结局，而是一个漂亮的开始。

最后，她也再次以自编的诗词 ，来表达自己与老同学们聚会后的感谢与感慨心情，并取名为[育进寻梦~1969]。(18#)

4 7 载同窗

欢聚夜来香

衣香缤影纷

欢乐满堂响

玉树男临风

风姿女绰约

忆起儿趣事

糗事一团糟

丽娴心欢喜

促成重相聚

育进是母校

他日创辉煌

人生七十古耒稀

我们坐六已望七

情牵育进数十载

今始有缘重相聚

沙塔聚成类教育

巴望学子业精进

斗光发热为大公

湖色波影伴奋学

一日学成黯离校

九州四海结好友

六载同窗再共欢

九宵之情共畅聚

年年相思益深情

育友之情不敢忘

进而争取得欢聚

学业有成报校恩

校正思维壮母校

一去香江四十余载

今有飞鸿狼牙洲耒

除缺巫山真非梦也

47载相聚圆育进缘