为必打丹华商小学筹募基金 刘广艺新年专辑 8日曙光广场推介礼

（亚庇讯）一项由必打丹华商小学主办、丹南青运支会协办之《金杯王中王·刘广艺新年EP专辑发布会》将在1月8日（星期日）中午十二点正假曙光购物广场（SURIA SHOPPING MALL）底层举行。此项活动也是为了协助华商小学筹募活动基金而设，届时除了将由金杯王中王刘广艺的演唱以外，届时将有来自华商小学的舞蹈，歌唱及廿四节令鼓的表演，另加一班刘广艺的好友也将来到现场献唱新年歌曲，共襄盛举，届时将会为现场带来浓厚的新年气息。据悉，有关的新年EP专辑推介礼上所出售的新年EP专辑将全数捐献予华商小学充该校活动基金，与此同时，现场购买新年专辑的首一百位将获赠限量日历海报一张及限量一套四张的红包封，加上获得抽取金牌的机会。因此主办单位呼吁大家踊跃出席是项活动，做善事的当儿，还可以一举三得，实在是一项难得的喜讯。有关活动获得了极大的回响，众多的赞助人也加入了赞助的行列，他们包括李宜聪、拿督徐志成、GROWNMATE SDN.BHD.、杨辉青、邬岳生、杨振立、杨惠祺、李思福、骆亿凯。赞助商包括有丹南益和咖啡、家香生肉面、SURIA蟹王及赞助场地的曙光购物广场等。

该校家教协会主席陈伟裕先生、邓秀娟校长以及老师拜会了该校的家教协会顾问拿督刘国城、董事长锺愈麟、拿督徐志成兼董事，并允任剪彩嘉宾。

陈伟裕家教协会主席以及邓秀娟校长表示，非常感谢他们对华商小学的关爱。目前该校正筹办筹款活动，而热心华教的拿督刘国城、董事长锺愈麟、拿督徐志成兼董事获悉筹款活动后，慷慨解囊捐献款项，充作家教协会常年活动基金。如此热心支持华教的精神，令人肃然起敬。