出訪中美洲四邦交國 蔡英文料將晤葉望輝

【台北7日訊】 台灣的蔡英文總統今天上午展開為期9日8夜的中美洲出訪行程，啟程前往洪都拉斯、尼加拉瓜、危地馬拉和薩爾瓦多四個邦交國訪問，去程將過境美國休斯敦，回程會過境三藩市。外界關注蔡英文過境美國的行程安排，但台灣的總統府相當低調，有消息指，美國候任總統特朗普過渡團隊顧問葉望輝將在休斯敦與蔡英文會面，另有指，蔡英文此行會尋求與美國國會議員會晤。

蔡英文預料會在美國時間7日過境美國休斯敦，8日離開，根據規劃，於洪都拉斯時間8日下午，蔡英文專機將抵達洪都拉斯，蔡隨後會與洪都拉斯副總統阿瓦雷茲會晤，之後進行參訪，晚上宴請僑界代表。翌日，她將與洪國總統進行雙邊會晤。

當地時間9日傍晚，蔡將抵達尼加拉瓜，據悉蔡英文此行主要是出席尼加拉瓜總統奧爾特加的就職典禮，但目前對外公布的行程表留有大片空白，依府方說法，蔡英文有可能與奧爾特加會談。10日上午，蔡與將與台尼企業商會早餐會，接著參訪台商企業，傍晚出席總統奧爾特加的就職典禮。

11日上午，蔡英文將抵達危地馬拉，預料將與總統進行雙邊會談，傍晚轉抵薩爾瓦多，翌日將與薩國總統桑契斯雙邊會晤，預計13日過境三藩市，14日離開；在台北時間15日深夜返抵台灣。