刘静芝吁反对党出席希盟成立礼 共谋打胜大选方案

（本报讯）沙巴人民公正党代主席刘静芝昨日指出，沙巴希望联盟于明日（星期日）举行成立典礼邀请本土反对党主席出席观礼，是为沙巴希望联盟「迈前一步」敞开彼此合作大门；她疾呼这些反对党摒弃不同政见甚至放下自尊，共谋胜选方案。

她指出，在沙巴有许多反对党，但没有任何一个反对党或阵线敢说自己足够强大而必胜；倘出现多角战，必定是巫统乃至其他国阵成员党所乐见的，因为这麽一来，他们更轻易胜出。

她说：「要对抗巫统及国阵本非易事，他们已掌控资源及机制；但是，他们也面对许多问题，例如贪污枉法、沙巴又门案已令得他们忙不过来，只要我们沙巴及全国反对党能够团结起来，还是可能击败他们的。

「这是我们的最好机会，因此，沙巴希望联盟愿意与其他反对党磋商来届大选竞选议席分配的问题。」

刘静芝也是亚庇亚庇区州议员，她是在亚庇发表的文告中这麽表示。

她表示，希盟无法认同全国性反对党在来届大选全盘让路给本土反对党，因为目前还看不出有任何本土反对党有能力扳倒国阵，并谓这是州内反对党合作扳倒国阵的起点和历史性一刻。

她指出，人民公正党全国主席拿汀斯里旺阿兹莎，民主行动党国会领袖林吉祥以及国家诚信党主席末沙布将会出席该成立典礼。

她说，无论对于国阵或是希望联盟，沙巴是个非常重要的一州。

刘静芝也呼吁公眾踊跃出席该典礼。（020）