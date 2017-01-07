南極冰架裂痕擴大恐脫落

【倫敦7日訊】 全球暖化導致海水水位上升是近年各國關注的環保議題之一，有英國科學家近日赫然發現南極西北端的拉森-C（Larsen-c）冰架的裂痕自去年12月以來突然擴大，警告一個面積有如4.5個香港的冰塊可能在冬季完結前，從冰架上斷開。有科學家警告，若整個拉森-C冰架脫落，海平面將會上升10厘米。

來自英國斯旺西大學及阿伯里斯特威斯大學的科學家，追蹤拉森-C冰架裂痕已有多年。他們在上月發現，裂痕擴大的幅度突然加快，數周內擴展了有18公里，只差20公里，便會與冰架分離。從美國太空總署去年11月拍得的照片顯示，該條裂痕從飛機下方一直向遠處延伸，看不見盡頭，且裂痕亦十分寬闊。裂痕的長度去年早期增加了20公里，它自2011年至今更增加了80公里，佔該冰架的一半長度。

學者勒克曼教授指出，冰架分裂後會形成一塊約5000平方公里的冰山，成為有紀錄以來的10大冰山之一。英國南極研究局的科學家沃恩表示，由於拉森-C冰架的周邊變得十分不穩定，因此他們今個冬季並沒有在那裏紮營。

然而，研究人員表示，冰塊裂開屬地理現象，非氣候變化事件，只是剛好發生在這時候，讓人聯想至全球暖化。雖然氣候暖化相信與裂痕擴大有關，但科學家指暫時未有直接證據支持此一說法。研究人員憂慮，拉森-C冰架可能會步上拉森-A及拉森-B的後塵，最終自我分解。

勒克曼預測，一旦巨形冰塊脫落，未來冰架將變得更不穩定。有泰國科學家憂慮，海平面將於2050年上升19至29厘米，可能導致湄公河水位暴漲，淹沒曼谷。