台澎湖驚傳倫常命案 兄妹兩家5人燒炭釀1死

【澎湖7日訊】 台灣澎湖馬公市澎科大對面一單幢民宅，昨晚驚傳離奇集體燒炭自殺案，屋主陳春溪跟妹婿蔡再郎兩家人共5名女子，疑似集體在住家2樓房間衣物儲藏間燒炭，警方及消防接報到場發現屋內燃燒的一堆木炭，且門窗都用膠紙封死，顯示死意堅決，消防將5名女子送院搶救，其中陳春溪小女兒陳鈺芹不治，另4人重傷，送進深切治療病房急救。

警方調查，同住一家的有屋主陳春溪、56歲妻子王來匏、24歲大女兒陳鈺涵、19歲小女兒陳鈺芹跟妹婿蔡再郎、妹妹55歲蔡陳秋月、26歲女兒蔡佩蓉兩家共7口，鄰居形容他們家境優渥，平日5個女人都在家裏沒工作，感情很好，未料竟傳出集體燒炭自殺。

警方在現場發現遺留3個錢包，內裏有70多萬新台幣現金，還用一張日曆紙寫下，「老漢：這些錢是兩個女兒每年紅包錢，跟投保領的錢，跟我平常存一些些的二信的貸款利息，錢已經存夠進去了」，疑似向丈夫交代遺言。蔡再郎表示，紙條確認是妻子的字迹，「錢平常都是交給老婆管，這些應該是她的私房錢，從來不會過問」。

警方說，昨晚8時34分經營鐵工廠的蔡再郎從工廠下班回家，聞到燒焦味，還以為家裏煮飯燒焦，趕緊衝入叫人，卻沒人回應，他跑到2樓，發現房間鎖上，不斷有煙味傳出，他破門而入，見到家裏5個女人全部昏倒，遂立即報警。

消防趕到現場，發現房內堆滿木炭，還有用鐵臉盆燒的炭火，消防把房內5人拖到樓梯間及樓下施以心肺復甦，並送進三總澎湖醫院急救，但屋主陳春溪小女兒陳鈺芹到院後不治，其餘4人經搶救都恢復意識，但因吸入一氧化炭，被送往深切治療病房急救。

報案的蔡再郎向警方表示，家裏5個女人都沒經濟問題，平日整理家務、煮飯等兩個男主人回家，他們兩家人住一起，和樂融融，想不出案發原因。警方初步調查，屋主陳春溪受僱於妹婿蔡再郎經營30多年的鐵工廠，生活寬裕，在鄰居眼中，兩家人還能住在一起20多年，顯見感情不錯，且家中5個女人沒在工作，生活單純，也沒聽他們吵架，發生集體燒炭，鄰居都覺「不可思議」。

警方表示，現場門窗都被膠紙封死，顯示有人死意已決，警方正採證指紋，調查是誰主導燒炭，並化驗事前是否有服用藥物，以釐清案情。據了解，一家人經營鐵工廠，並沒有經濟問題，大女兒剛嫁到台灣，也有置產，警方懷疑可能有人自殺要其他人陪死，全案仍需要進一步釐清。