基于地区人口结构与客观因素 华商学校招70%华裔生难达标 雷远生冀华社续鼎力支持

（本报讯）拿督雷远生指出，基于必打丹地区人口结构与种族比例，造成亚庇中华工商总会所定下的招收七成华裔学生的目标几乎是不可能实现。

他希望华裔社会能接受必打丹客观的环境条件，体谅必打丹华商学校的特殊情况，以支持华文小学的心态与思维，继续给予必打丹华商学校鼎力的支持。

亚庇中华工商总会会长拿督雷远生是于今早出席必打丹华商学校开学典礼致词时，发表上述谈话。

配合新学年的到来，他希望全体董教生能把去年还未完成的计划与目标，在今年努力拼搏，并一一加以落实及实现。

他说，必打丹华商学校是一所拥有七成友族学生的华文小学，因此在办学历程及学校行政方面所会面对很大的难题与困境。

他感到非常骄傲，该校在校长及老师们过去几年来通过各种不同的管道与方式，不间断的设法提升学生的学业、学术及课外活动的成绩。在经过几年的努力改进，该校终于在去年的小六检定考试取得不俗的成绩，每一个科目不止达标，而且都是超标！

他强调，必打丹华商学校特殊的个案明显的告诉大家，只要肯持之以恒、坚持到底、没有任何障碍可以阻止我们前进！因此，他希望必打丹华商学校全体总动员能以统一的团队精神继续努力，追求更加亮丽的成绩。

“希望必打丹华商学校董事会、家教协会及全体教职员在钟愈麟董事长、陈伟裕主席及邓秀娟校长的领航之下新年的新计划，共同为学校新的目标，新的展望奋斗前进。”

钟愈麟董事长冀校方 提升学生各方面表现

（本报讯）必打丹华商学校董事长钟愈麟希望该校老师在新一年里能继续本着教育英才的心态认真教学，以提高学生们在各学术方面的优良表现与水准。

钟愈麟是于今早假该校开学典礼上致词时，如斯指出。

他吁请学生们在新的一年里，要为自己的学习立下明确的目标，当一名能勤奋学习的好学生。他希望学生们能培养爱校的精神、尊敬与听从师长的教诲、遵守纪律，以达到德智体群美的目标。他说，老师就像一根燃烧自己生命的蜡烛，把宝贵的知识和做人道理传授给学生。他希望你们能考取优异的成绩，以回报老师对学生的教导与父母对孩子的栽培。

另一方面，该校家教协会主席陈伟裕指出，家教协会要发扬团结，高效的工作作风，牢记服务宗旨，为一线教师创造美好和谐的环境，使他们全身心地投入到教育教学实践之中。

他希望老师们能继续关注学生的未来，使每一位学生得到最好的发展；在教育思想上，不断追求学养并重的人文发展。

邓秀娟：学校屡创佳绩 有赖董家协默默付出

（本报讯）必打丹华商学校校长邓秀娟表示，该校之所以能够在短短的几年里屡创佳绩，快速成长，是因为该校有一群一直在背后默默为学生付出，争取更好学习环境的董事部及家教协会成员们。

在新学年里，她希望老师们会一如既往，对学生尽职，对家长负责，保持敬业务实的工作态度，不断学习，开拓进取，踏实工作并提高教学质量，以培育更多的优秀生。

她强调，只要学生们敢于尝试、善于实践，必将在无限广阔的空间，看到一个全新的自己。她希望学生们认真听课，保质保量地完成作业，踏踏实实的听从老师，打下牢固的基础，取得优异的成绩。

她称，做一名小学生还需要自信，因为自信是成功的秘诀。她希望学生能以“天生我才必有用”这句名言无时无刻来激励自己，有了信心，就够胆去奋斗，去拼搏。

“做一名小学生，还需要勇敢。勇敢地面对一切困难和挫折。学生应该在困难和挫折中找寻希望，在失败中总结经验教训。”