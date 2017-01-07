抗議港口管理權售予中資 斯里蘭卡爆衝突

【科倫坡7日訊】 斯里蘭卡政府早前將南部漢班托塔港，以及附近一個經濟特區的99年管理權，以12億美元售予一間中國公司，引起當地民眾不滿。總理維克勒馬辛哈周六會到港口出席儀式。有反對派議員質疑，港口將淪為「中國殖民地」，呼籲民眾到場示威。期間政府支持者用棍追打示威者，警方出動水炮驅趕群眾，有數人受傷，維克勒馬辛哈原定主持的儀式被迫暫停。

漢班托塔港位於首都科倫坡東南240公里，斯里蘭卡政府準備將港口及一個工業區80%權益，售予中國招商局旗下公司99年。中國公司將負責安全部署等管理工作，雙方預計於本月底前簽署協議。

地方議員乍納卡（D.V. Chanaka）批評，當地居民長期以農作及捕魚維生，政府可以選擇其他地方發展工業；再者，簽署長達99年的合約，無疑將漢班托塔港變成中國殖民地。他預料周六會有逾萬人到港口示威。警方不敢怠慢，在現場架設路障及部署水炮車。

斯里蘭卡國內對發展漢班托塔港持兩極意見，支持者認為漢班托塔港能為當地帶來巨大經濟效益；反對者則認為，漢班托塔港未如預期般吸引大量貨船，令政府財政枯竭，與國外債權人處於破產邊緣。

此外，漢班托塔港面向印度洋，極具戰略意義。斯里蘭卡國會議員不希望中國海軍艦艇和潛艇，能在該區自由巡邏。