斗湖健康之友 畅游中国名胜古迹

(本报斗湖讯)斗湖健康之友成员已于十一月十八日至廿六日到中国汕头，潮州，永定，厦门，安溪，永春，深圳，进行9天8晚的欢乐游。

斗湖健康之友成员，包括GM林展吉，陈传杰，陈青煌，余桂花，余桂兰，徐诚裕，叶赛芬，杨钦河，程丽珍，陈志顺，廖金香，林长河，钟干庭，潘梅萼，蔡卓融，陈慧美，蔡孳褟，林桐辉，共18位，由文华旅运经理林桐辉担任领队。这也是斗湖健康之友在今年进行第三次出队去旅游。

他们在11月18日上午从吉隆坡出发，乘搭航班到中国广东的汕头，下午抵达后，品尝当地的潮汕十八式菜肴，也到步行街去游览。当晚入住汕头四星级的龙湖大酒店。

第二天早餐过后，乘搭巴士出发，到汕头的龙泉岩寺参观，乘车游览海滨长廊以及人民广场，还有石炮台。之后继续前往潮州，在那里参观韩文公祠，了解韩愈的生平事迹，也参观开元寺。途中远眺湘子桥，广济城楼等建筑物。当晚入住潮州的宝华大酒店。

第三天早餐过后，乘车赴福建省的永定，下午游览福建土楼客家民俗文化村。当地已举行过第一届环绕土楼国际马拉松赛跑。成员们尽情取景拍照。当晚入住客家土楼王大酒店。

第四天早餐过后，乘车到厦门，抵达后享用午餐，接着去游览南普陀寺，胡里山炮台，观看红夷大炮清兵操练。观赏幻影成像剧场的演出。当晚入住金威大酒店。

第五天早餐过后，从厦门到安溪，游览清水岩，辽阔的茶园。继程到永春县城。当晚入住永春大酒店。

第六天上午早餐过后，乘车到德化，参观著名的陶艺厂，该厂每年有人民币几亿元的营业额，陶艺产品运销国外。之后去品尝当地特色小食。回程参观当地古色古香的庙宇。下午应邀到永春人民政府外事侨务办公室与当地的领导交流。当晚应邀在永春大酒店享用晚餐，与领导一起把酒言欢，闲谈两地风情。

第七天早餐过后，游览永春的景点雪山岩，东溪大峡谷，步行栈道，中午品尝特色白鸭汤等。下午陈青煌与家人返乡祭祖。继程去参观有千年历史的东关大桥，购买百年老醋，接着去游览仙妈庙公主殿。

第八天上午早餐过后，永春人民政府外事侨务办公室领导到永春大酒店送行，成员们乘车到厦门。午餐后，于厦门北站乘搭高铁到深圳北站，晚餐后自由活动。当晚入住凯美豪盛大酒店。

第九天11月26日早餐过后，自由活动或购物，于中午到深圳机场，乘搭航班返回亚庇，转机于当晚返回斗湖。

斗湖健康之友成员，在9天8晚的旅途，走过不同的区域，品尝特色美食，游览名胜古迹。虽然行程匆匆，也留下欢愉美好的记忆。(14)