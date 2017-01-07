斗湖新年嘉年华 １５日起连8天市区操场举办

（本报斗湖6日讯）西里丹绒社会发展领袖办事处联合斗湖市议会与斗湖国会办事处在1月15日至1月22日，一连8天于市区操场举办2017年斗湖新年嘉年华会。

主办三方举行联席会议后，主持会议的斗湖市议会主席阿里祖兹大力赞扬由西里丹绒社会发展领袖办事处主导的这项常年活动已成功为每年华人新春期间带来浓厚的节庆气氛与促进各族社会和谐。

有鉴于此，巧逢本届嘉年华会处于2017新年与华人新年之间，因此主办单位决定再接再厉，不但将进行华人新春节目，也会举行溶合各族共同参与的节目。

会议也议决这项盛大节目由斗湖市议会主席阿里祖兹担任大会主席，西里丹绒区社会发展领袖洪连辉担任大会执行主席。

除了设有摆买各种年货与各类产品摊档之外，并举行多项节目与比赛。每天晚上也将安排狮队进行精彩高桩表演。

1月15日(星期日)的开幕典礼将恭请本州青年体育部长拿督道菲主持，1月22日(星期日)的闭幕仪式则邀请联邦高等教育部副部长拿督叶娟呈博士局绅主持。

其他节目日期如下:

1月16日一国语歌唱初赛

1月17日一现场乐队演奏比赛

1月18日一国语歌唱决赛

1月19日一现代舞比赛

1月20日一华语歌唱初赛

1月21日一华语歌唱决赛。

上述各项比赛胜出者也将被邀请成为1月22日闭幕仪式的表演嘉宾。

有意参与者敬请前往天星园西里丹绒区社会发展领袖办事处（天鹅西饼店后面二楼）领取各种赛项表格。

任何询问电话，可以至电西里丹绒区部团结党办事处：089-913017。 (18#)