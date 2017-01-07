斗湖普照寺广种善根福田 分派两千份腊八粥予市民

（本报斗湖六日讯）配合腊八节，斗湖普照寺周四早上分派两千份的腊八粥予市民，舍粥除了体现佛教慈悲思想精神及实践外，也借活动广种善根福田，并有助于修道功德资粮的累积和增上。

为了让社会人士更了解法宝节的意义及缅怀佛陀的教化，斗湖普照寺于周四早上七时于新安巴刹及普照寺同一时间分派腊八粥，许多市民也于当天踊跃前往领取，一取平安吉祥的好意头。

每年的腊月初八，来自本地的佛教团体寺院都会进行此项舍粥善举，而普照寺更是每年都会不休推动。

2500多年前，释迦摩尼在成佛前，弃位出家，经过了六年的苦修，至日食一麻一麦，身体也渐渐变得瘦弱。

释迦摩尼觉悟到，世间的人追逐物欲，沉迷予声色犬马之间，这种过份的享乐固然无法得到解脱。同一时间，一味执着于苦行只是使肉体受苦，徒增对于身的执着，也是没办法觉悟，也只有舍弃苦乐两边次才能迈向大彻大悟的菩提大道。

于是，释迦摩尼重新调整修行的方法，从苦行的座位站起走向尼连禅河以洗去身上的污垢。当时，两名牧牛的女子难陀及波罗看见释迦摩尼虔诚苦修，心中甚是感动，便挤取牛乳汁蒸成乳糜并礼拜奉献。

释迦摩尼接受了供养后也发愿：“今食饮食，得充气力，以保留智慧年寿，为度众生。”

如此，释迦摩尼在菩提树下趺坐四十八天时至腊月初七，这天晚上天气晴朗，世界模拟默坐金刚座上，实现种种禅定境界，遍观十方无量世界和过去世，现在世，未来世一切事情，洞见三界因果。腊月初八凌晨，明星现天，释迦摩尼豁然大悟，得无上大道，成为圆满正等正觉的佛陀。

由于供养乳糜的典故，后来佛教子弟就效之，并在腊月初八这一天以五谷及诸果类煮粥供佛。