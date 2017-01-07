沙巴颍川堂陈氏宗亲会 212新春联欢暨颁发奖励金

（亚庇六日讯）沙巴颍川堂陈氏宗亲会亚庇分会将于2月12日（星期日），下午2时正，在位于下南南的会所举行2017年度会员常年大会、颁发会员子女奖励金以及丙申年新春联欢会三项活动。

一个以陈学祥为首的筹委会于日前成立，正如火如荼的进行筹备工作。

也是该会财政的陈学祥呼吁亚庇分会的会员们能踊跃出席这三项于同一天举行的活动。陈氏也希望已注册成为普通会员的宗亲们能转为永久会员，并且能享有永久会员子女奖励金的优惠。

以下为会员子女学业成绩优良奖励金细则:

兹于2017年2月12日颁发会员子女学业成绩优良奖励金。普通会员必须缴清RM100会员费，然后将自动成为永久会员，否则其子女将丧失申请奖励金资格。凡本会合格之会员，其子女就读于各源流学校如：幼稚园、小学、中学及高中等学府者其2016年年终考试或会考成绩符合下列资格与规则者均可申请。

(a) 资格

1. 幼稚园年考四科正科学年平均90分或以上者。

2. 华小或国小一至五年级学生总平均80分（A等）或以上者（须全科及格）。

3. 小学检定考试5A（华小）或4A（国小）或以上者（须全科及格）。

4. 预备班，高初中学年平均70分或以上者或至少3A，2B，1C者（须全科及格）。

5. PT3至少3A者，其余科目必须及格。

6. SPM至少3A者，其余科目必须及格。

7. 高初中统考甲等者。

8. STPM会考全科及格者。

9. 国内外学业文凭（DIPLOMA）或大学学位（DEGREE）毕业者。

(b) 规则

1. 本奖励金只接受其中一项申请， 凡参加会考者，仅接受会考成绩，学校成绩则不受考虑。

2. 申请者之学年成绩表影印本需连同申请表格交来本会秘书处， 逾期者概不受处理。

3. 申请截止日期：15-01-2017

4. 本细节如有未尽善处，本会有绝对之取决权。

欲申请会员子女奖励金的会员们，可以联络该会秘书长陈雷彬 016-8403050。