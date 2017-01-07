洪秀柱谈国民党主席选举： 有竞争是好事，绝不能搞斗争

(香港中通社台北7日电)中国国民党主席洪秀柱7日谈及备受关注的党主席选举时表示，选举有竞争是好事，但要建立民主风范，绝对不能搞斗争。

综合台湾媒体报道，国民党副席郝龙斌7日在脸书发文正式宣布参选国民党主席，台湾地区前副领导人吴敦义也将在9日表态，而洪秀柱早前已表态争取竞选连任，此外，中生代的国民党立委江启臣也被党内大老点名参选党主席。国民党主席选举大幕已经拉开，大戏就要登台。

对此，洪秀柱7日出席公开活动受访时表示，国民党所谓“乔好”的时代已过去，党主席选举有竞争是好事，民主时代本来就有竞争，但要建立民主风范，绝对不能搞斗争，选完后无论谁输谁赢，还是要团结合作，好好为党的未来努力。

郝龙斌在其宣布参选的脸书贴文中说，他钦佩洪秀柱主席在党最困难时，一女当关；也尊重聪明优秀的吴敦义。

洪秀柱则指出，郝龙斌、吴敦义都非常优秀，这么多年也为国民党做了不少事，行政经验等方面的表现有目共睹，在党这么艰困的情况下愿意承担这是好事，大家应该为他们喝彩、肯定。

媒体问及有没有可能整合或被劝退？洪秀柱回应，“谁被劝退啊？肯定不是我”。至于是否会参选到底？她表示，不是到不到底的问题，自己是补选阶段的党主席，党内太多事情不是短短一年多可以做成，还有很多要做。

郝龙斌、吴敦义“天王级”的对手参选，对洪秀柱竞选连任会不会比较有压力？洪秀柱坦言“不会”，因为无论输赢，都要为国民党继续打拚。

据了解，国民党中常会已经通过：今年5月20日选举党主席及党代表，7月8日选举中央委员，7月29日选举中央常务委员（中常委），8月20日召开第20届第1次全党代表大会。（完）