紫瑜阁德育班 2月12日举行开笔礼

（本报拿笃记者讯）拿笃德教会紫瑜阁德育班将于今年2月12日（星期日）举行开笔礼后正式开课。

2月19日开课

紫瑜阁德育班执行顾问沈培城阁长表示，紫瑜阁德育班将比已原订的日期，提早一周在2月12日（星期日）举行开笔礼仪式，之后于2月19日（星期日）正式上第一堂课。接着下来，在2月26日（星期日）德育班将进行今年度第一次亲子活动日。

他说，德育班今年第一次的亲子活动日也同时配合该阁的年度会员大会及颁发会员子女奖励金仪式，同日进行。

他说，当天的亲子活动日将在楼下大礼堂举行，该阁年度会员大会及颁发会员子女奖励金仪式，则在美梅德理讲堂举行。

当天该阁的年度会员大会与德育班亲子活动举行之后，大会也邀请董事同德、学生家长们一起共享年餐，并欢庆一年一度的农历新春佳节。

该阁德育班于去年12月11日举行2016年度最末的一项活动之后便休课。该阁首届德育班于2016年8月28日开课以来，获得社区家长认同，学生已增加至逾68位，新一年的开课也将会继续收生，并且希望鼓励带动更多志工老师加入其阵容。

德育班每周上课中除了复习、导读弟子观规，引导品格教育、观赏故事、影片、角色扮演、礼仪常规、庆祝节日等，落实中华经典教育之余，也会在每个月末的周日天举行亲子家庭日、庆生、节庆等活动，尤其鼓励家长父母参与，促进亲子关系，鼓吹社区美好风气（31）。