育才开学礼迎来101一年级生 张志达吁加强安全防范意识

（本报拿笃记者6日讯）拿笃育才小学今日新学期开学典礼，迎来101位一年级的新小朋友们，这是该校张志达校长在致词中所透露，他表示热烈的欢迎新学生小朋友的报到。

张志达校长说；在过去的一学年里全校师生齐心协力、负重奋进、辛勤工作、努力拼搏在教学取得了可喜的成绩。这也让我们赢得了教育部门的肯定，家长的信赖和社会的赞扬。

老师们，同学们过去的成绩是鞭策我们前进的动力新的学期新的开始带来了新的挑战也孕育新的希望与憧憬我们每一位教师、学生都应站在新的起跑线上认真审视自己以满腔的热情投入到新学期的工作与学习中去为实现自身的目标而奋斗、拼搏。在此我祝愿并相信我们每一位师生都能以自己的勤奋与智慧书写新学年学习与工作的满意答卷。

张志达校长也向在座的同学们提几点要求和希望。

首先要加强安全防范意识开展创建“平安校园”活动。人的生命对于其它任何事情来说无疑是最重要的。因此,我们务必要万分重视安全工作。上学的路上要严格遵守交通规则,严禁在上学、放学的路上玩耍、追逐。乘车的同学要文明乘车。在校时,必须严格遵守学校的各项规章制度，严禁在教室里、走廊上、活动中心追逐打闹，严禁玩弄电器插座和开关等有危险的设备，严禁把有危险的玩具带到学校。严禁玩危险的游戏。

其次培养良好的习惯提升自己的素养。要培养勤俭节约、爱护公物的良好品格，把学校的水电、用品看作自己家里的一样爱护，看到有浪费学校水电或破坏公物的现象，每一个人都有责任加以制止。要培养良好的卫生习惯继续保持学校整洁、美观。

另外要认真学习：

小学是人生的黄金时代良好的开端是成功的一半。只有从小努力好好学习才能为将来奠定坚实的基础。希望你们用认真作桨，用坚持作帆驾驶着知识的小舟在老师的引导下到达成功的彼岸。我希望你们在小学最基础的阶段，明确目标、增强信心、刻苦学习。

尊敬的老师们：

我们肩上的责任关系着学生、家庭和社会的未来，只有以充满着无私和宽容的爱心投入工作，才能无愧于我们光荣的职业。我们应以高尚的人格感染学生，以广博的知识引导学生，以博大的胸怀爱护学生，我希望我们每位教师争做学生欢迎、家长满意、同行敬佩的优秀教师。我相信，我校这支思想素质好，业务能力强，富有责任意识和进取精神的教师队伍一定能为我们每一位学生的成长和发展搭建广阔的平台！

他在致词最后向同学们、老师们、新学年奋进的号角已经吹响，让我们一起努力，共同放飞心中的理想，共同书写育才小学更加绚丽多彩的篇章！

育才巡察员组织宣誓礼 张志达校长主持

（本报拿笃记者6日讯）拿笃育才小学2017年巡察员组织今日举行宣誓，邀请张志达校长主持。

拿笃育才小学2017年巡察员组织团长彭芊凤表示巡察员以培养学生的自治能力，提高服务精神，并维持校内纪录，净化学校之学习环境及周会维持学生之次序。

除此之外，巡察员除为校服务，可以训练一个善于领导及纪律严明的组织，也借此发展巡察员之体格，道德，智力和各种技能。巡察员主要是协助学校维持各种次序。

以下是2017年巡察员组织名单：

团长：彭芊凤。

第一副团长：陈佳雯。

第二副团长：万凯莉。

组长：苏海欣（BLOCKA，B，C）。

翁贤德(闸门，食堂)

学生家长老师交流会 出席者踊跃

（本报拿笃记者6日讯）拿笃育才小学今年迎来了一百零一位小朋友就读一年级，该校为加强学校与家长们的联系，今天的开学礼过后老师们与新生家长，也就是一年级的家长举行家长交流会。希望新生家长们对学校教育方针有所明了。

据悉，家长交流说明会是促进老师与家长联系之情谊，新入学的学生家长对育才小学的办学及配合教育有所了解。

今天出席的学生家长老师交流会，出席者踊跃的聆听及了解学校各方面的教育，证明学生家长关心学生在校的情况

黄瑞文：师资短缺 冀新老师调派育才

（本报拿笃记者6日讯）拿笃育才小学2017年开学礼董事长甲必丹黄瑞文在致词中表示；能够与大家相聚在这里进行一年一度的开学礼。经过了一个漫长及愉快的假期，2017年又是一个有着美好理想、满怀希望的新一年。在这里，我代表全体董事对老师们，表示衷心的感谢!对百忙中抽空出席育才小学开学典礼，并长期关心支持我校工作的学生家长、社会人士，表示由衷的敬意! 对刚刚从幼儿园升入小学一年级的101位小朋友们及二至六年级的同学们，表示热烈的欢迎！

他在开学礼中向大家介绍拿笃育才小学新校长-张志达校长，张校长在去年10月中，接到教育部的信函，调升到本校出任校长一职；张校长来自古达。董事部热烈欢迎张校长的到来，希望他在本校就任顺利。此外，还有4位富有经验的老师，于去年尾获得调职，调回家乡或者跟随丈夫到别州执教，她们是：温仪菁老师、黄信如老师、梁嘉恩老师及李虹霏老师。

黄瑞文董事长进－步的说，学校自创办以来，一直都得到各位的大力支持，虽然过去我们遇到了不少困难，但是在大家的鼎立支持下，学校不仅坚持下来了而且正在欣欣向荣地发展着。在此，我要向大家汇报一下，学校新建的四层楼校舍、活动中心，已经正式开幕启用。在学校建设的软硬体方面，还欠缺科学室的设备装置。在此，恳请家长们、社会人士们能本着热爱华教、爱护育才的精神，继续支持我们、热烈响应赞助学校所需的软硬体设备的费用。对大家的热心帮助和支持，我们先致以表示万二分的感谢。在此，我也要乘此机会向家长们汇报一下，本校将在今年出版一本70周年纪念的特刊及在10月初举办本校70周年纪念的庆祝活动，希望所有的董事、老师及同学们能及早开始筹备有关的活动，也希望家长们给予最大的支持，以促使活动能顺利进行。

今年我们小学部的班级已开至18班，由于学校尚面对师资短缺的问题，所以有两个年级，那就是5年级及6年级进行了缩班。我希望很快地就会有新老师会被调派到这里执教，以解决学校的师资问题。

老师们、同学们，新的学年已经开始了，新的目标和任务等着我们去实现，让我们共同努力，去迎接新的挑战，不管在学术或运动，多为学校争光。同学们，学习是你们最主要的任务，希望同学们能虚心向老师请教，时时刻刻地纠正自己，改正自己的缺点和错误，做一个整洁、勤奋、守纪律的好学生（31）