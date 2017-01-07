育进校友会清寒子弟助学金 合格学生名单公佈

（本报斗湖8日讯）斗湖育进公学校友会已召开鉴定会议，以批准2016年度清寒子弟助学金给符合资格的母校幼稚园至五年级学生，并将在1月9日(星期一)早上7时在母校的周会举行时颁发。

该校友会文教主任陈慧玲老师透露，今年申请者当中通过鉴定的申请者有24人。

颁发仪式将由校友会主席蒋长财亲自主持，并将邀请校友理事，董事局成员及全校师生见证。

该助学金申请方式主要是接受由教师所推荐人选，但是学生家长本身也可以为学生作出申请。

清寒子弟助学金申请者不计种族肤色或宗教信仰背景，凡是就读于斗湖育进公学的幼稚园至五年级在籍学生，拥有齐全我国公民资料，家境清寒且品学优良者皆符合申请条件。

任何有意申请者，必须填写主办单位提供的表格，父母的身份证，孩子的成绩单等复印本一同呈交给主办单位，由该校友会理事会鉴定过滤。

斗湖育进公学校友会清寒子弟助学金是该校友会常年协助母校学弟学妹的活动，历年来已经颁发给几百位受惠者，减轻家境清寒的学子负担，让学子们可以更专注于课业成绩。

兹将斗湖育进公学2017年获颁育进校友会清寒子弟助学金学生名单列下:

幼稚园（4位）

陈珮恩、郑月璇、李峻苇、黄佳怡

小学（20位）

孙钰瀚、甘艾展、黄凯彬、LAWRENCE CHUNG、魏宇承、张佩婷、颜俊奋、池爱燕、杨雷竣、黄佳豪、NUR SYAURAH AFIQAH、NURUL ALEEYA NATASHA、张力宏、孙明枫、林勇凯、周佳慈、MICSHELL FRANSISCA ELYANA、黄伟汉、颜宝珍、杨政昊。(18#)