郝龙斌宣布参选国民党主席 不作下一步政治跳板

(香港中通社台北7日电)中国国民党副主席郝龙斌7日在脸书帐号以“只求一场无私的党主席选举”为题发文，正式宣布参加国民党主席选举，并明确提出参选人要“不把党主席之位当作下一步政治企图的跳板”。

综合台湾媒体报道，郝龙斌在文中谈到国民党“一天比一天走下坡”，以及人们对时局不满但是找不到可以依靠的力量，“在如此的心情下，我开始思考，与其等待，不如起而行”，并表示“一段时间的深思熟虑后，我决定参选”。

郝龙斌说，他个人可以当国民党的永远义工，只要未来党主席参选人愿意承诺以下两点：一是不把党主席之位当作下一步政治企图的跳板。用全然无私的心重建党，为党找到2018县市长及2020台湾地区领导人最佳人选，并且也为“立法院”组成最佳政策顾问团队。

二是不以自己的小班底治党，而是大开大阖，广纳党内每一份力量。没有派系，没有恩怨，没有嫡系，只有重振国民党的心。

郝龙斌呼吁，“让我们共同只为一个目标努力：让无私的国民党党魂、典范重现”，并以“祝福国民党”结束全文。

7日中午，郝龙斌到台北内湖出席活动受访时也强调，希望现在参选的人都能承诺，绝不把党主席的位置做下一个位置的跳板。

他说，这次选举的目的就是打一场无私的党主席选举，最重要的是无私、奉献，“我为人人，而不是人人为我”，“我为所有竞选人搭起一个竞选平台，而不是让所有人为我搭上一个竞选平台”。

媒体问及6日有报导指郝龙斌与台湾地区前副领导人吴敦义9日宣布参选国民党主席，为何出现变化。郝龙斌回应，本来是准备9日宣布，可是看到吴敦义宣布以后，觉得不要让大家觉得党内有一个争权夺利的感觉，也对吴敦义尊重，所以7日把想法发表在脸书。（完）