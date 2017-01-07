雷远生郑重推荐 香气浓郁 南安石亭绿茶

（亚庇六日讯）沙巴南安会馆主席拿督雷远生今日表示该会馆将参加本月十四日由亚庇华人同乡会馆联合会主办的“2017年文化村”以示支持拿督黄小娟的领导。他是今天下午在署理主席余达贤、理事刘伟民、青年团团长叶正扬、团员雷美欣和雷美霞一起品赏福建省南安县丰州镇桃源村的莲花峰特产石亭绿茶

拿督雷远生表示南安石亭绿茶是条形炒青绿茶之一，产于福建省南安县丰州镇桃源村的莲花峰。公元1506年（明代正德元年），莲花峰建成石亭一座，称“不老亭”，因上市早，被誉为“不老亭首春名茶”。石亭绿毛茶色泽银灰带绿，汤色碧绿，叶底嫩绿，有“三绿”之称，香气因季节变化，产生类似兰花、绿豆和杏仁的不同香气，誉为“三香”。3月底4月初开采一年可采春、夏、暑、秋茶及冬片五季。采摘标准一芽二叶初展。鲜叶稍轻摊放，主要经过两炒两揉，制成毛茶(杀青、初干、复揉)。杀青时锅温200℃左右，投叶750g，以抖炒为主，杀青至适度时起锅初揉，成杀后复炒。复炒锅温约130-150℃，投叶500-750g，迅速翻炒2-3分钟，使叶受热均匀，再起锅复揉。待条索紧结后进行解块，摊放，并拣去粗老片、黄片及夹杂物。再用复炒后余火进行辉炒，近足干后，起锅筛簸，弃去粉末及细片，最后过锅复干，即为毛茶，称雾茶。