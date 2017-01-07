马币贬值民众束紧腰带 春节出境旅游放缓

（本报讯）马币近来一再贬值导致民眾束紧腰带，进而导致沙巴新春出境旅游团市场放缓；沙巴旅游协会主席拿督斯里廖吉祥昨日期望今年下半年马币回弹，使得出境旅游活动再度活跃起来。

他表示，其实，马来西亚国内生产毛额仍有不错的增长率，经济仍有很强基础，因此，反弹是合理的。

他说：「马币疲弱导至市场出现心理上问题，不愿意持马币，其实，马币具有势力，只是需要时间去见证。

「国内金融界已在揣测，马币会在今年下半年的七月至九月间反弹；马币一元徘徊在兑美金四元半之水平已有数个月，希望今年下半年可回升至四元水平。」

廖吉祥是在亚庇接受报界发问时这麽表示。

他指出，二零一四年发生马航MH370事件后，人们出门旅游情绪变得很低落；前年市道更为冷清，旅游业首当其冲；直至去年旅游业复苏后，民眾才放心用钱，出境旅游量上升了二至三成，成为实施消费税后成绩较好的一年。

他说：「但是，到了去年第四季，马币又开始下滑，人们恐慌而束紧腰带，再加上许多人于去年年杪时已经出游，所以，今年春节出境团开始放缓。」

虽然如此，廖吉祥表示希望入境游客会越来越多，尤其是大马与中国关系良好，中国投资增加，发表正面的信息，提升马来西亚在国际上的名誉。他说：「已有多间国际性酒店在亚庇开设分行，相信他们都已经进行了市场调查，确定沙巴的旅游潜能；倘今年有更多游客进来沙巴，将为本州经济带来连锁反应。」

提到州内旅行社竞争激烈导至压价抢客的现象时，他认为，州政府应加以关注，以免这种恶性竞争蔓延。

廖吉祥也说，目前沙巴最多的是中国及韩国游客，当局必须在旅游区增设华、韩语告示牌，提高游客对安全及环保的醒觉，如不要接受非法导游、不要破坏珊瑚等；他说，若告示牌只写巫语，对不谙巫语的游客而言并没有意义。

提及砂拉越政府为了鼓励更多中国游客前往该州旅游，允许中国游客进入汶莱后，在不需大马签证下进入砂州旅游时，他说，沙巴有天赋的天然美景，如海岛沙滩，很受中国游客欢迎，是砂拉越所缺乏的。

虽然如此，他表示，沙巴州政府不应该放松或掉以轻心，以应仿效砂州政府在政策上给予扶持。

廖吉祥举例，沙巴州政府应该提供更多基件，尽量减少游客发生意外，检讨现有制度及操作上的疏漏，并多与非政府组织交流以讨论如何改进。

他说：「例如，美人鱼岛风浪很大，旅游部应该指定船只出海的路线，以便在意外发生时可以尽早搜索施救，若没有指定路线，任何渡头都可以出发，那搜寻工作难度大大增加。」（020）