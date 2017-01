UHI大学与津桥签署 两校学术合作备忘录

(本报斗湖6 日讯)苏格兰UHI大学(University of the Highlands and Island, Scotland)国际发展主任Ms Audrey Milton于12月9日拜访斗湖津桥学院并签署两校学术合作备忘录。津桥学院董事部、院长及教职员对Ms Audrey Milton的莅临表示热烈欢迎。

会上,津桥学院高清德院长及Ms Audrey Milton分别介绍了两校的历史、现况,并探索两校未来的合作互动。其后,双方签署学术合作备忘录,合作范围涵盖师生交换、共同研究合作等。该份备忘录的签署标志着两校的合作交流进入新的发展阶段,体现了双方希冀在未来开拓更广阔合作空间。

津桥学院高清德院长表示,此合作对该校就读文凭课程的学生带来优势。学生毕业后可把学分转移到UHI大学的学士课程就读第二年。这无疑是缩短了一年的大学时间和节省了许多花费,如学费、住宿费、生活费等。

Ms Audrey Milton表示,相较于英国其他城市,在苏格兰就读,其生活花费更低而生活环境更胜一筹。大学的校区分布在历史名城和风景如画的苏格兰各个旅游城市,Perth校区和Inverness校区是两个主校区。

UHI大学有13所校区和研究所,分布在苏格兰城市、古镇和美丽的小岛上。其教学质量及研究水平在国际上均享有很高的声誉。该大学除了注重教学和科研质量之外,也格外强调提供相关的学生服务和学生活动。因此,UHI大学的学生可以获得周到完善和个性化的服务。这些服务具体细分到校内校外的不同部门,如学生服务部、住宿部、职业中心、图书馆及信息中心、国际部、学生会和各种当地机构等。除此之外,大学和当地社区共同向国际学生提供了数量非常多的社会活动和生活体验,通过这些经历和体验,国际学生可以最大限度地了解英国社会、获得跨文化思考问题的视角,从而获得国际化的处理问题和解决问题的思维方式。

合作备忘录签署后,Ms Audrey Milton在董事及院长的陪同下参观了校园及教学设施。(14)