「換我照顧她」 大二女生帶癱祖母上大學

中央社北京9日電)20歲本該擁有陽光般燦爛的青春時光，但對四川成都大學張瀾學院大二女生劉琳來說，有點奢侈，因為2016年，20歲的她經歷人生最沉重的打擊——父親病故、母親摔傷，93歲的奶奶也摔骨折了……。後來，劉琳把奶奶從四川資中的山村接到成都，在學校裡租下一間小屋，一邊上學，一邊照顧奶奶。最近，她的故事在學校傳開了，她的孝心感動無數人。

華西都市報報導，劉琳的家在資中縣球溪鎮的一個山村。2015年，她以優異成績考入成都大學張瀾學院，就讀旅遊與經濟管理系財務管理專業。

從2016年3月開始，劉琳家裡接連發生意外，她的奶奶摔成左股骨粉碎骨折，母親不久也摔骨折了。4月中旬，父親突然病情加重，離開人世。這一切，給了劉琳極大打擊。

劉琳正在大學讀書，弟弟在成都超市打工，都不可能常回老家，於是，劉琳決定把奶奶帶到成都，一邊讀書，一邊照顧奶奶，「以前，都是奶奶照顧我。如今，我要照顧好她。」

2016年8月3日，劉琳和弟弟、表弟租了一輛車，載上奶奶的輪椅、棉被行李，直奔成都。大熱天，她又在校園公寓裡租下一間單間，添置些生活用品，安頓下來。弟弟則繼續在紅牌樓的一家超市打工掙錢，維持這個新家的運轉。

據報導，這半年，劉琳每天都很艱辛。租的房子簡陋了些，這段時間天氣冷了，家裡還添置取暖器。每天早上7時，劉琳起床給奶奶煮早餐，然後飛奔去教學樓上課。如果上午的課比較滿，她就要中午12時才能放學回來，然後趕緊做午飯。奶奶只剩一顆半牙齒了，劉琳需要把飯菜做得軟軟的、細細的，奶奶才能吃下去。

奶奶左股骨粉碎性骨折，但她這個年齡已經無法進行手術，於是只能待在家裡靜養。如今，奶奶仍然只能坐著，不能下地走路。有時天氣好，她會用輪椅推著奶奶去廣場看別人跳舞，每次看得入迷的奶奶總說「再看一會」。

最近，劉琳帶著奶奶上學的事在成都大學傳開了，很多老師、同學都被她的孝心和堅韌所感動，還有其他學院的老師託人送來過冬用品。成都大學黨委宣傳部的老師透露，校方已安排一間條件更好的教師公寓，無償提供給劉琳和奶奶居住，並提供勤工儉學的機會給劉琳。