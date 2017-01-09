丹容亚路生态发展计划 杨文海：必让人民受惠

（本报讯）亚庇市长拿督杨文海昨日指出，某些人士一口咬定目前仍处于筹划阶段的丹容亚路生态发展计划最终会宣告失败，是不公平及言之过早的。

他质疑该些人士如此悲观主义，进而反对推行该计划。

他说：「为何对此计划存有疑心？为何悲观看待？他们其实是在希望此计划失败告终。」

杨文海是在亚庇发表的文告中这麽表示。他说，根据深入的研究、无数的专业谘询、各领袖专家周详的策划，政府才于二零一三年由首相拿督斯里纳吉拉萨为该计划主持推展礼。

他说：「一些人指政府不理会环境冲击评估程序而盲目强行推行该项计划，其实，我们按著程序行事，包括提呈有关地方篮图，供公眾查询与抗议。」

他保证，当局一定会依规定将该计划对环境造成的冲击降至最低点，「我们也与森林局密切合作，以在该处栽种更多树木。」

杨氏表示，有关方面届时将在该处栽种两万棵树木，而菲立甫王子公园的面积也将增加一倍，并且装置各种休闲与公共设施。

他说：「不要猜测该海滩将关闭，反而会（在推行该计划后）更长、更宽。」

他表示，此外，该计划的所有建筑物亦将符合绿化建筑指数（GBI），包括装置太阳能发电系统等，以及采取节省水电、进而以再循环及减少浪费问题之措施。

●杨氏表示，多个专业团体如大马建筑师协会、大马皇家测量师学会、中华商会及沙巴房地产发展商公会等，都已表态支持该计划。

他说：「首相署也透过经济策划单位及沙巴经济发展及投资局给予这项计划良好的反应。」

他表示，有关方面必定以透明化方式推行该计划，包括在首要公园内设立资讯柜台供公眾查询。

杨氏表示，过早断论该计划必定失败只是为了损及州政府的信誉与能力，「更糟的是，一些人士甚至以指该计划会带来灾难性后果来恐吓公眾，这是极度不公平的。」

他说，事实上，当该计划建竣后，必定会让人民受惠，包括缔造更多就业机会、带动旅游业发展以及提升本地休闲设施水平等。（020）