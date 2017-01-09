刘静芝：捍卫协议及州主权 希盟是全国性政党

（本报讯）沙巴人民公正党主席刘静芝昨日强调，希望联盟并非「马来亚政党」，而是全国性政党，同样捍卫一九六三年马来西亚协议及沙巴自主权，并且要在来届大选该协议下打造一个新沙巴。

她也表示恳请全体沙巴人民支持希望联盟的政治斗争，「我们诚邀所有本土政党与全国性政党合作以改朝换代。」

她说：「我们已听到了人民的心声，人民要我们联手『一对一』抗衡巫统国阵，我相信有了共同目标，我们能够合作谋取双赢合作方案，迎战第十四届全国大选。

「公正党党章根据一九六三年大马协议赋予沙巴公正党全然自主权，获宪法保障的沙巴权益将归还沙巴汉，让我们一同来打造一个在经济和政治上受到国际社会尊重的大马和沙巴。」

刘静芝也是亚庇亚庇区州议员，她是在沙巴希望联盟成立典礼上发表以「超越自主权」为主题的政策性演词时这麽表示。她说，有异于巫统、作为全国性政党的公正党与希望联盟均拥有国州议席。

她指出，沙巴人民为自主权奋斗，自独立前已经扎根，为沙巴争取独立的领袖们，有如积极推动马来亚和新加坡一同成立马来西亚的已故敦马士达华与敦法史蒂芬。

她说：「然而，巫统主导的联邦政府却剥削了这两个州的权益，而这二州领袖当时的懦弱表现也导致沙巴与砂拉越地位降级，国会议会记录足以证明沙巴和砂拉越的国会议员于一九七六年支持修改联邦宪法，将砂拉越及沙巴降格为州属。

「在一九七六年之前，联邦宪法明文指出，『联邦的州属包括：（a）大马半岛的州属，即是柔佛、吉打、吉兰丹、马六甲、森美兰、彭亨、槟城、霹雳、玻璃市、雪兰莪及登嘉楼；（b）沙巴；（c）砂拉越』，但一九七六年却修正后却删去这三部份，变成『联邦的州属包括：柔佛、吉打、吉兰丹、马六甲、森美兰、彭亨、槟城、霹雳、玻璃市、雪兰莪、沙巴、砂拉越及登嘉楼。』

「我们向反对该次修宪行动的林吉祥、丹斯里李霖泰、已故敦马士达华以及丹斯里廖莫宜致敬。」

刘静芝指出，沙巴和砂拉越被降级超过四十年，导致发展远远不及西马；在成立马来西亚之前，沙巴和砂拉越是富饶的州属，如今在多方面，尤其在经济、社会发展与教育发展步伐被拋在后头，巫统国阵政府领袖处处追逐个人利益，并非要改变这二州人民的命运．

她表示，如今，沙巴人民俳佪在凝聚全国力量与自主权的十字路口，全国性政党与本土政党皆锁定目标于一九六三年马来西亚协议框架之下的自主权课题，但问题重心在于如何凝聚和促成各大反对党合作，以免掉进国阵政府所设计的「分而治之」阴谋当中。

她说，于一九九九年东渡沙巴的公正党，由阿都拉曼雅谷担任第一位州主席，她迄今不离不弃；公正党立足沙巴十七年几经风雨，自第十届全国大选未曾放弃每一场大选，尽管党领袖可来可去，但公正党依然固我，继续捍卫人民捍权，为国家建设作出贡献。

她说：「公正党从一个小小的政党成为一个强大政党，拥抱著改革议程和理想追求公正。公正党创立初期，在沙巴鲜为人知，不易物色领袖和党员，如今我党爆发性成长，广受人民欢迎和接受。

「在二零一三年十一月廿四日的公正党全国党代表大会上，沙巴公正党得到中央领导层的信任，议决根据一九六三年大马协议修改党章赋予沙巴自主权如下：

「章程5.8：根据大马协议，强化政治与经济架构，全力维护沙巴、砂拉越与大马半岛之间的合作精神与均分权力；

「章程5.11：以公正为原则，确保沙巴与砂拉越的土著与马来同胞之特权被善用，尤以提高贫匮与被边缘化群体的社会经济地位，同时公平对待非马来与非土著同胞，缔造平等社会，促成国民统合。」

刘静芝指出，公正党捍卫自主权态度认真，党顾问拿督斯里安华依布拉欣已在前年一月卅日在亚庇皇宫酒店举行的一场自主权论坛上公开承诺，表明已是时候根据当下演变，秉持尊重一九六三年大马协议的精神检讨沙巴州宪法。

「然而，他也强调，这项奋斗必须建立在自主树立良政的基础上，因为失控的自主权将会重蹈国阵巫统政府所犯下的同样错误。」

须超越自主权框架 解决缠绕国家课题

她指出，沙巴的政治似乎被当下的自主权课题困绑，各个政党领袖都在宣示立场，以自主权来俘虏民心，尤其在大选前夕不断老调重弹，各个本土政党纷纷挑起自主权课题，宣示要恢复国家昔日光茫，「问题是，得到自主权之后，缠绕国家的种种课题能否迎刃而解？」

她说：「沙巴公正党认为，我们需要跳出框框，国家才有前景可言，我们的思维必须超越自主权框架，自主权斗争的确重要，但如果不是建立在追求公平与真理的改革议程，将会留下缺憾。」

刘氏也提出须有「人民自主权」、「社会公正」及「经济公正」，因为长久以来，沙巴汉变成自己国家的奴隶，有人说这是某些人蓄意使沙巴继续成为「定存州」的阴谋，以确保国阵巫统政府继续主牢沙巴政治。

她说：「在每场选举中，国阵分派蓝水箱、白锌、金钱等收买沙巴民心，更加遗憾的是，我们听到和看到一些选民为了区区五十令吉再次断送五年的前途人民依赖官方新闻媒体如TV1 和 TV3接受讯息也是另一不公平技俩，因为人民无法真正全然了解发生在国内和州内的事情，这些媒体只报导国阵政府好的一面。

「虽然联邦通讯与多媒体部长来自古打毛律，但是真正触动沙巴民心的关鉴性课题未被报导出来．其选区与另一名古打毛律区国会议员选区发生闪电水灾的新闻未出现在电视银幕上。

「目前已是时候沙巴人民交托实践公正和全然民主的政党和领袖，国阵与巫统的承诺祗会加剧沙巴贫富悬殊。」

刘氏指出，须有「社会公正」，是因为沙巴本是富饶的一州，来自不同背景与宗教信仰的各族人民能够互相包容，拥有共同的政治理念，但国阵与巫统政府在背后操緃某些政策，以致我们的权益遭削剥，大马协议未受尊重，沙巴领袖在安逸中，忘了替沙巴汉争取社会公正。

她说：「认清社会公正课题的公正党，在党章第五条清楚阐明斗争目标如下：5.1，建立一个公平，民主，进步与团结的社会；5.2，尊重君主立宪制，强化议会民主，维护人民权益与权利，以及巩固顺应人民利益和需求的国家政治体系；5.4，认同伊斯兰为国教的同时，确保非穆斯林信仰自由权益，推广宗教角色和真理、公平、道德、人力发展与崇高品德的普世观。

公正党、民主行动党与国家诚信党曾经历影响人民的国家关鉴性课题之严峻考验，我们坚守原则，社会公正在雪州与槟州政府行政显而易见。身为沙巴汉的我们深感骄傲，我们要沙巴各族继续存异求同，我们不要为种族与宗教课题而产生歧见，巫统与国阵最会利用该课题作为分而治之的策略，我们反对任何一族或一宗教以任何形式支配其他种族与宗教。」

刘氏表示，至于「经济公正」方面，大马经济蛋糕分配不勻乃沙巴汉不满国阵与巫统政权的主要导因，虽然沙巴天然资源丰富，遗憾的是，只有一小撮领袖及朋党得益。独立至今，平民老百姓生活陷困持续，基本设施如学校，干淨水供贫乏，乡村路况恶劣，村民贫穷问题普及化。

她说：「在西马，特别是吉隆坡和布城发展神速，沙巴却只见市区有局部发展，乡下连基本设备也匮乏，沙巴汉怎麽不是越来越生气？

「过去三年来，緃观首席部长兼财政部长所提呈的沙巴州财政预算案，沙巴财政地位表面上看来还不错，其实并不然，二零一四至一六年的州财政预算案，供应与发展开销百分比为八十四对十六，与雪州相比相形见绌，雪州政府采纳的是一个真正平衡的预算案，供应与发展开销比率为五十对五十。

「这是为何市区如亚庇看来有些发展，虽然大部份发展是私人界在推动。州政府每年仅腾出十六巴仙充作发展开支，我们如何能期待乡村加速发展？我们促请首席部长考虑拿出储备金推动州内乡村发展。

「希盟盟党之间将在新的合作模式之下，密切合作，我们一同出发，向沙巴人民宣示我们向全民施行公平的承诺，我们相信经济蛋糕必须公平分享，发展必须公平和透明。我们将确保国州议员不仅是『yang berhormat』（尊贵的），也是『yang berkhidmat』（为民服务的）。」（020）