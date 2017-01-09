古古善军营旁水泥矮牆被缩短 只供装甲兵车出入军营

(本报斗湖8日讯)古古善军营旁边该条水泥矮牆在上个月已经被缩短，但是却只供装甲兵车出入军营用途。

前市议会交通小组主任刘剑明透露，在去年九月份常月大会上，当大会议决封闭从交通圈直接驶入翠华台的该条捷径的同时，也议决缩短古古善军营旁边通往翠华台路口的该条水泥矮牆。

然而，缩短古古善军营旁边该条水泥矮牆，是因为军方投诉每次装甲兵车出入时非常不方便。因此重新开放的水泥矮牆只限军营正前方的一段。

但是军营旁边通往翠华台路口的一段水泥矮牆仍然维持现状。这是由于交通单位考量到倘若批准车子从该路口进出，将容易醸成车祸，因为该路口距离交通圈太接近。因此公众的这项要求恐怕难以实现。

斗湖市议会在9月召开的常月大会上一致通过将直接进入翠华台的捷径封闭，理由是该捷径太危险，因此决定将该路口封闭，避免造成无辜的人命伤亡。

无论如何，该捷径被封锁後有人欢喜有人愁，因为该捷径有助于翠华台商店经济成长，自无法从交通圈方向直接进入翠华台後，造成当地生意额大受影响。

有鉴于此，公众促请交通当局重新开放处于古古善军营旁边通往翠华台的路口的一条水泥矮墙。

这条水泥矮墙将北路转入古古善军营及丹绒巴都的去路堵塞，若能将这条多年前被封闭的水泥矮墙打开，将可作为挽救翠华台商店经济及解决通路问题。

这条水泥矮墙当年建设的理由是工务局接获太多投诉，指交通执法当局每天在该路口开罚单，因此干脆将路口封闭，藉此让公众不必中”三万”。

事过境迁，虽然执法当局也沒有在当地执法了，但是市议会却认为重新开放会带来交通意外。由此看来，这条水泥矮墙还不是时候”功成身退”。(18#)