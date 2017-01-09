巴夭船是时候回甘邦论 达雷拉京要求陈泓缣道歉

(本报斗湖八日讯) 民兴党署理主席兼兵南邦国会议员达雷拉京要求西里丹绒区州议员陈泓缣就<巴夭船是时候回甘邦>论以各语文道歉。

民兴党署理主席达雷拉京是在昨晚在斗湖一项记者会上作上述吁请。

他说，斗湖有治安的问题，政府并不严重看待此事，虽然政府说花费亿或千万予东部安全指挥区改善，但事件却尚在重演，他希望政府能交待有关预防绑架案最新的策略方案，斗湖是有濳能地方，回顾以前的政治，一个政党控制大多数席位，如沙统，人民党，团结党，而今是沙巴民兴党，不用再找单一种族政党，他们全部种族在一政党，这是一艘船，每个人都在船上，有些人说没终点，当然没有终点，因为来自沙巴，他们的终站是争取我们以前所拥有的，这是沙巴的新开始，沙巴今日的政治应是不管你是谁，不同语言，肤色或宗教，在民兴党他们不理你是什麽人，他们视他为沙巴人，这将带回沙巴及重新赢回沙巴。

他表示失望州议员陈泓缣说巴夭船是时候回甘邦，他称，他出生是嘉达善， 他为各种族服务，他是一个州议员，学习勿种族化，勿学马来亚的人，他们利用此分裂种族，这州议员讲的是苏禄及巴夭，他本身不明白，只知道是沙巴人，不适当他评论说这个种族这样或那样，他想行动党是多元政党，如林吉祥所说，他奇怪为何他会发言论诽谤其他种族，这是不好的，这种文化只在马来亚，嘉玛说，华人要回去，却有这种事件在此发生是危险的，他很奇怪，也应向苏禄及巴夭人道歉。

他代表沙巴人向他说，他本身是嘉达善人，并不羞辱嘉达善人，他是华人，但很多华人都尊重其他种族，他很伤心有一名华人这样不尊重其他种族，告诉陈，如果他继续如此做，他将带苏禄及巴夭人来看他，也带嘉达善，甚至华人来拜访，要他解释为何那麽种族化，我们都是以沙巴人自居，他们并不嫉妒，只是负责任，他们有责任将沙巴带入一个新开始，无任有什麽人攻撃他们，他们将面对，因为我们都要我们所要的沙巴。

他告诉陈，如果他对其他种族有问题便说出来，勿再用华文来埋怨，用嘉达善语让嘉达善人知道，若能够也用巴夭或苏禄来写，让他们也知道，或用任何语言来写，如果他不喜欢巴夭或苏禄，勿用华语来玩弄政治，虽他不会讲华语，他也了解一些华语，勿羞辱其他种族，他警告他，不要再玩弄，他不喜欢种族化。巫统已如此已足够了，我们集中在巫统，这是错的，他看到国家的崩溃因为种族化，国家兴旺是由于没有种族问题。

曾有时候沙巴一些种族被称其他种族，有些巴夭人被迫称为马来人，是时候要观注此事，我们应写为沙巴马来人，沙巴华人，沙巴嘉达善人等，这是我们要重新建立沙巴，希望陈可以在各语文道歉，他们不接受种族化，是接受沙巴人。

据悉，州议员陈泓缣在当今大马的<强人牵引沙巴政治重组>部份评述如下:若要为2016年沙巴政治变化来个点评，总离不开本土意识抬头的描绘。可不是吗？仙本那区国会议员兼前乡村发展及区域部长沙菲益在7月4日退出巫统后，不愿意加盟马哈迪的土著团结党，反而表达“我为全国服务很久了，是时候要回甘榜”的意愿，扬起苏禄巴夭的风帆，成立沙巴传承党（党徽为帆船），航向茫茫政治大海上未知的前方。(14)