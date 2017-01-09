快舟“一箭三星”发射成功 中国商业航天开启新时代

(香港中通社9日电)中国9日12时11分在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲小型运载火箭成功发射吉林一号灵巧视频03星，同时搭载行云试验一号、凯盾一号两颗立方体星，实现“一箭三星”发射。这次任务采用纯商业发射合同组织形式，完全按市场行为运作，是快舟火箭的“商业第一单”，标志着中国在商业航天领域迈出新步伐。

中国新闻网9日报道，此次任务采用纯商业发射合同组织形式，具有组织模式新，准备时间短等特点。

新华网9日报道，快舟一号甲小型运载火箭是在快舟一号火箭基础上适应性改进的一型低成本、高可靠性的通用型固体运载火箭，采用国际通用接口，可为300公斤级及以下低轨小卫星提供发射服务，具有发射成本低、准备周期短、保障条件少和快速集成、快速入轨等特点。中国航天科工集团网站消息指，快舟一号甲运载火箭采用三级固体动力+末级液体助推的串联式布局，全长约20米，起飞质量约30吨，最大直径1.4米，太阳同步圆轨道的运载能力为200千克/700千米，近地轨道运载能力为300千克。

吉林一号灵巧视频03星是新型多功能遥感观测卫星，主要用于获取目标区域高清彩色视频影像，为国土资源监测、林业普查、环境保护、交通运输、防灾救灾等领域提供信息支持服务。

行云试验一号卫星是低轨窄带卫星通信系统首颗试验验证星，主要验证低轨短报文下行通信技术。

凯盾一号卫星是新一代海事卫星(VDES)系统的首颗试验验证星，主要验证星载接收机以及其算法的可靠性。

此次商业发射由中国航天科工集团第四研究院所属的航天科工火箭技术有限公司牵头负责。这次发射任务的成功，标志着该公司可为国内外客户提供灵活、方便、快速、经济的卫星发射服务。（完）