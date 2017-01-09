拿笃闻人方展亨逝世 明医院殡仪亭举行家奠公祭

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方展亨老先生生前最珍惜领取由李国辉会长代颁发国际狮子会奖状的遗照。（26D）

【本报拿笃记者八日讯】一生献身社会公益服务的拿笃闻人方展亨（HENRY FONG）老先生，於本月6日逝世於拿笃医院，享年積闰89岁。

方展亨祖籍广东省中山市沙溪镇濠冲村人氏，遗下寡妻余月云，育有一男五女，皆已成家立室，方老先生噩耗传来，众亲朋友好对其逝世，深感悲慟哀伤。

据悉，方老先生是於周前午夜在居家到厨房喝水时，不慎跌倒，使到大腿骨断裂被送院急求，经医生检查要在本月6日动手术置放夹骨铁片，但不幸在手术中途因心脏衰竭而不幸逝世。

方老先生老当益壮，生前仍然活跃於社团，是拿笃文华狮子会内部核查，亦是拿笃青商会创会会员及青商上议员。

曾担任拿笃育才小学及幼稚园以及育才校友会董事，以及多个社团要职，为人和謁可亲，人缘极佳，健谈好客。

方老先生亦写得一手好书法，曾多次受邀担任书法比赛如新春挥春赛之评委，虽然已年过八十高龄，但仍然献身为社团服务，生前常对狮友们说，施比受更快乐，能为社会大众服务，分享爱和关怀，以塑造一个爱心社会。

方老先生将在本月10日星期二，上午八时在拿笃医院殡仪亭举行家奠与公祭，随后举殡到诗南中华义山火化场进行火化，骨灰安奉於拿笃德教会紫瑜阁功德堂，届时白马素车，必有一番哀荣。（26）

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