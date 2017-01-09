拿笃闻人方展亨逝世 明医院殡仪亭举行家奠公祭

【本报拿笃记者八日讯】一生献身社会公益服务的拿笃闻人方展亨（HENRY FONG）老先生，於本月6日逝世於拿笃医院，享年積闰89岁。

方展亨祖籍广东省中山市沙溪镇濠冲村人氏，遗下寡妻余月云，育有一男五女，皆已成家立室，方老先生噩耗传来，众亲朋友好对其逝世，深感悲慟哀伤。

据悉，方老先生是於周前午夜在居家到厨房喝水时，不慎跌倒，使到大腿骨断裂被送院急求，经医生检查要在本月6日动手术置放夹骨铁片，但不幸在手术中途因心脏衰竭而不幸逝世。

方老先生老当益壮，生前仍然活跃於社团，是拿笃文华狮子会内部核查，亦是拿笃青商会创会会员及青商上议员。

曾担任拿笃育才小学及幼稚园以及育才校友会董事，以及多个社团要职，为人和謁可亲，人缘极佳，健谈好客。

方老先生亦写得一手好书法，曾多次受邀担任书法比赛如新春挥春赛之评委，虽然已年过八十高龄，但仍然献身为社团服务，生前常对狮友们说，施比受更快乐，能为社会大众服务，分享爱和关怀，以塑造一个爱心社会。

方老先生将在本月10日星期二，上午八时在拿笃医院殡仪亭举行家奠与公祭，随后举殡到诗南中华义山火化场进行火化，骨灰安奉於拿笃德教会紫瑜阁功德堂，届时白马素车，必有一番哀荣。（26）