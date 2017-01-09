林吉祥：行动党准备与沙砂国阵议员合作 捍卫1963年联邦宪法完整

（本报讯）民主行动党国会领袖林吉祥前晚指出，该党国会议员已作好准备与沙巴及砂拉越国阵国会议员合作，以捍卫一九六三年马来西亚协议及联邦宪法的完整与神圣。

他指出，这对确保在沙巴乃至全马盛行的斗争中有善政，二零一七年序幕最异乎寻常。

他说：「首相拿督斯里纳吉在周三举行的本年度第一次联邦内阁会议上暗示，今年会是『有趣的一年』；单是在今年的第一个星期所发生的事，已经足以符合甚至远超他的暗示。」

林吉祥也是柔佛州振林山区国会议员，他是在亚庇附近的甘拜园举行的行动党圣诞节及元旦门户开放聚会上这麽表示。

他表示，这个星期所发生的事，不只是双重打击，而是多重打击，包括：

「一、马来西亚令吉以4.5002兑一美元的汇率展开新的一年，创下自1998年亚洲金融危机以来的新低，也预示马来西亚经济非常艰难的一年。

「二、虽然马来西亚反贪污委员会在打击重大贪腐时已经相当无能，它依旧被掏空。反贪会没有捕捉到『老虎』或『鳄鱼』，反之似乎有一场『与魔鬼的交易』：反贪会受允许对付公务员，只要它不理会政客和他们“喜欢”的公务员。

「三、反贪会发生了最异乎寻常的事，特别行动部已经名存实亡。该部负责调查一马发展公司丑闻之一部分的SRC国际丑闻。这导致反贪会最令人敬畏的调查员巴里莫哈末晋提早退休。这还伴随著一场闹剧——先是反贪会的媒体组，代表巴里否认他所说过的话，是导致他提早退休的原因。接著是巴里否认媒体组的说法，表示媒体组并没有联络过他。

「四、国际社会毫不松懈地揭露，因为在全球范围涉及数十亿美元的一马发展公司洗钱丑闻，导致马来西亚成为全球盗贼统治国家。新加坡检控当局以十六项刑事罪名，起诉瑞士安勤私人银行的前新加坡分行经理，瑞士籍的斯图泽内格。在这之前，新加坡的三名前银行家已经在去年，因为和一马发展公司相关的起诉，被判罪名成立及监禁。

「五、巫统领袖、宣传人员和网络兵团，以各种『伪造新闻』、『虚假故事』和彻头彻尾的谎言，对反对党领袖和批评者，做出越来越激烈的纳粹戈培尔式宣传攻势。他们甚至指我是陈平和李光耀的表亲，但他们无法解释，一个来自实兆远的姓王福州人（陈平的原名是王文华）、来自新加坡的客家人李光耀，和来自峇株巴辖的福建人林吉祥，怎样有表亲的关系！一个有陈平、李光耀和林吉祥的家谱，肯定十分奇怪。

「六、在本月四日举行的第一次内阁会议上，拥有卅五名成员的纳吉内阁里的所有十名非巫统部长，没有勇气和信念来质疑和挑战由两位巫统领袖，提出的公开声明。

「首相署部长拿督斯里嘉米基尔和联邦国际贸易与工业副部长拿督阿末玛斯兰，说明巫统的隐秘议程和阴谋。巫统将通过提出一个『既成事实』予其他十三个国阵成员党和它们的部长，迫使他们在三月份的国会会议上投票赞成哈迪的私人法案，以及支持随后的国阵政府接管哈迪的私人法案。」

林吉祥表示，首相署部长南希苏克里承认，砂拉越国阵领袖尚未被告知政府接管哈迪私人法案的提议，国阵其他十三个成员党，无论是马华公会、民政党，还是国大党也是如此；然而，巫统领袖完全不觉得在三月的国会，强迫他们的同僚投票赞成哈迪的私人法案动议，是有问题的。

他说：「行动党的国会议员准备跟沙巴和砂拉越的四十七名国阵国会议员合作，捍卫一九六三年马来西亚协议及联邦宪法的完整与神圣。因此，行动党制定了最佳的方式——『冰湘案方案』，以解决由巫统单方面和任意支持哈迪私人法案所造成的宪政和政治僵局。

「马华、民政党和国大党的部长们没有勇气或信念，在今年的第一次内阁会议提呈『冰湘案方案』，但是我希望沙巴和砂拉越的国阵部长们拥有马华公会总会长廖中莱、民政党主席马袖强和国大党主席拿督斯里苏巴马廉所欠缺的勇气和信念。」

林吉祥进一步指出，冰厢岸方案包括两大要素，包括政府不应该接手哈迪的私人法案。

他表示其二是成立一个跨党派的国会遴选委员会，以根据大马协议、联邦宪法和国家原则，来巩固马来西亚的跨宗教关系，作为委员会的整体目标。而委员会的特定目标则是，探讨哈迪的私人法案动议，并提出建议。

他说：「现在正是时候，让任何有信念和原则的人，向内阁提交『冰湘岸方案』，并要内阁采纳该方案，以维护和支持联邦宪法及大马协议的完整与神圣。」

他表示，如果马华的廖中莱、民政党的马袖强和国大党的苏巴马廉不赞同「冰湘岸方案」，他们必须解释不赞同的原因，以及为他们支持巫统通过哈迪的私人法案自圆其说，「他们将确保国会在三月举行的会议上通过哈迪的私人法案动议，并接管哈迪的私人法案二读。」（020）