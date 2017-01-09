沙巴谭氏宗亲会 选举小组首次会议

（亚庇7日讯）沙巴谭氏宗亲会在日前所举行的理事会会议通过成立由该会署理会长谭永福为首的新届理事会（2017年至2019年）选举小组，以进行各项选举工作事项。选举小组委员计有谭玉华副会长、谭伟彬副会长、谭雪映秘书长、谭永恩副秘书长、谭伟君总财政、谭道成副财政及谭俊成副青年团，根据该会最新章程第8条1及第8条4，新届理事会为期三年，将于2017年度会员大会由会员选出24名理事，再进行复选担任理事会理事。应届理事皆可寻求蝉联担任新届理事，连选得连任。谭永福敬请会员踊跃参与提名候选新届理事会。每项提名必须用指定表格填写，并由提名人、附议人与候选人联署作实。

经填签的提名表格必须最迟在 2017年2月2日（星期四）中午12时正呈交选举小组委员。所有表格于即日起可以开始索取，填妥之后请把有关表格交到上述联络处/选举小组委员每一位合格会员可提名不超过24位候选人。领取提名表格请联络：

1.西海岸南区（亚庇区）联委会副主席谭玉华 0198814998。2.西海岸南区（亚庇区）联委会处谭伟君 – 0198514948。3.丹咬区联委会主席谭伟彬– 0138803118。4.西海岸北区 （古打毛律）联委会主席谭永恩 – 0138656263。5.斗湖区伟贤宗长 – 0168269335。6.秘书长雪映宗姐 – 0195801783。7.任何选举小组委员。