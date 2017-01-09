澳洲和東帝汶同意終止 《帝汶海特定海上安排條約》

新華社堪培拉９日電）澳洲和東帝汶政府９日發表聲明說，東帝汶政府向澳洲政府出具要求終止兩國２００６年簽訂的《帝汶海特定海上安排條約》的書面通知，該條約將在通知發出之日三個月後失效。

聲明說，根據該條約第１２條第２款規定，東帝汶政府向澳洲政府出具了書面通知，表示希望終止２００６年《帝汶海特定海上安排條約》，澳大利亞政府注意到東帝汶的這一意願，並承認東帝汶有權啟動條約終止。

聲明同時說，兩國政府同意，雙方於２００２年簽署的《帝汶海條約》及其支撐性法規框架繼續有效。

兩國９日發表的聲明說，２０１６年１０月１０日至１３日，東帝汶和澳洲政府參加了一系列由調解委員會組織的關於澳洲東帝汶海洋邊界糾紛的會議。會議過程中，兩國政府就調解程序和制定一攬子措施以營造有利條件達成兩國永久海上邊界協議取得了共識。

澳洲國立大學國際法學教授唐·羅斯韋爾說，聲明措辭謹慎，但似乎暗示調解取得了進展，東帝汶和澳洲將著手就兩國永久海上邊界進行談判，而終止２００６年《帝汶海特定海上安排條約》是一攬子措施的一部分。

澳洲與東帝汶之間的海洋劃界問題早已有之。１９７２年，澳洲與印度尼西亞劃定了兩國位於帝汶海的海洋邊界，當時東帝汶還是葡萄牙殖民地，在葡萄牙反對下，澳印尼海洋邊界在東帝汶段未能劃定。東帝汶被併入印尼後，印尼先後於１９８９年和１９９７年與澳洲就此簽署相關劃界條約，但東帝汶於２００２年獨立後明確不承認澳印尼之間的雙邊協議。

澳洲在東帝汶獨立前夕根據《聯合國海洋法公約》（以下簡稱《公約》）第２９８條發表了排除性聲明，宣佈不接受《公約》規定的海洋劃界爭端解決程序，而後在東帝汶獨立當日與其簽署２００２年《帝汶海條約》，建立面積巨大的石油共同開發區。２００６年１月，兩國簽訂《帝汶海特定海上安排條約》，就資源開發等問題做進一步規定。

之後東帝汶認為，根據《公約》，帝汶海油氣區中絕大部分區域位於東帝汶海洋權益區內，因此要求與澳洲通過談判或司法方式解決兩國海洋邊界問題，但澳既不談判，更不允許提交司法解決。

２０１６年４月，東帝汶根據《公約》有關規定，向聯合國秘書長提起針對澳洲的強制調解程序，請求設立調解委員會，就有關海洋邊界爭議進行調解，為雙方進一步談判提出建議。（完）