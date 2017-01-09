熱浪襲澳洲東南部 新南威爾士達47°C高溫

【悉尼9日訊】 北半球歐美地區遭受寒流吹襲之際，位於南半球的澳洲剛度過一個炎夏聖誕，本周又要受到熱浪侵襲。東南部的新南威爾士省周三面臨高溫，預計悉尼氣溫將高逾攝氏40度，內陸地區的氣溫於周五更將達至47度。近年除了澳洲極端炎熱，新西蘭過去1年亦錄得高溫，成近百年來最熱的一年。

新南威爾士省部分地區預計於本周每日均會處於40度或以上，氣象學家夏普預計，儘管悉尼處於沿岸地區，氣溫仍將於周三達頂峰至逾40度，但海風或會為城市降溫，令實際溫度低於預期。

雖然省內多地氣溫將於周四一度下降至20多度，但周五將回升，新南威爾士中西部的部分內陸地區氣溫將達至46或47度，墨爾本、布里斯班及阿德萊德等地均預計至少處於30度或以上。

鄰近澳洲的新西蘭亦受炎熱天氣困擾，新西蘭國家海洋大氣研究所於周一發表的報告指出，當地於去年有7個月高於平均氣溫，僅在8月錄得低於平均的溫度，去年全年的平均氣溫為13.4度，是自1909年以來最熱的一年。專家預計本年氣溫將繼續上升，表示情況值得憂慮。