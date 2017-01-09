王鸿俊：换天机会 夺回沙巴自主权

(本报斗湖八日讯) 沙巴州民受促在下个选举能了解这是改变及换州政府的机会。要很理智的看待下届选举，要投给沙巴，非投给喜欢的党或候选人以夺回自主权。

沙巴民兴党副主席兼里卡士区州议员王鸿俊昨晚在斗湖一项记者会上作上述披露。

他说，民兴党的成立非团结反对党而是团结沙巴州民包括国阵的领袖，两个月的成立当他们告诉人民他们的使命，彼等不相信，两个月后他们获得振奋的反应来自全沙巴，在不同的种族及宗教者，这是受鼓励及正面的，许多国阵的领袖离开选择该党，他们来自巫统，团结党，甚至马华，许多青年是马华的前领袖，其中哈志敏多来自士邦加离开巫统带来三千人加 入，目前在士邦加有六十个支部，曾是国阵保垒，现在是最弱的。这是正面的的看到更多来自国阵成员党的领袖加入民兴党。

为什麽他们不团结反对党，这是他们要有不同方案及不同的策略，离开框外的思维，如果只团结反对党不足够强大，巫统是很强大的，只是团结反对党不能赢的方案，在沙巴要胜利是需要来自国阵领袖的力量以加入民兴党或反对党，因此他们可以有机会与国阵一较高下，党主席多次讲他们要与不同党一起来赢下届大党，但是这非适当时候，现在是时候下基层传达改变的信息予全沙巴，在与其他反对党合作同时，他们要承认有撼倒国阵的意愿及以争取沙巴自主权为目标，他们必须与该党有相同的意愿，但非这个时候，为什麽非这个时候，这是因为该党很信心，因为在两个月内获得大的支持来自国阵的领袖，相信在未来的数个月将有更多国阵的领袖加入，他们也希望国阵成员党前来支持加入他们，这是正面的，也不忘记新的团结党党主席拿督斯里麦西慕在最后的党大会说，该党只有51巴仙满意国阵，可能离开国阵，兵南邦的马华领袖也说，如果巫统还在愚弄马华，他们将议决马华离开国阵，这是以前从未有的来自国阵成员党曾说上述的话，他们如此说只因为他们知道政治局势已改变，景观也改变，人民已有选择权力，沙巴人民要了解一个重要事实是，没有一个全国或西马的政党可以在沙砂人民的支持下成立联邦政府，这是一个迫切时候当领袖的来临而沙巴人民要团结来寻求机会以争取沙巴自主权，最重要的是使巫统离开沙巴。

目前沙巴民兴党批准党员有七万人，加上正凖备加入而正处理的三万余党员则逾十万人。

自主权是重要的，就如最近新政策要雇主负担人头税，他表示要有关方面交待为什麽要如此做，此举只是增加商人付担，这是重要的，目前零吉贬值，经济不景，此政策也没保护生意人，工人在还了人头税走了也没有保护商人利益，在此情况下尚加重他们付担，可以看到今日所宣布新闻这新政策将不会在砂州实行，这是自主的重要，是时候沙巴要拿回自已管理的主权，另一个例子是麦当劳的清真事宜，砂州副首长在其面子书有讲在砂州不实行，这是因为没有巫统，另一个是在砂州争取更其州人在砂国油工作事件。

他希望沙巴州民能了解下个选举是改变及换州政府的机会。要很理智的看待下个选举，要投给沙巴，非投给喜欢的党或候选人。(14)