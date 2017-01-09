纳斯伦：公路提升 带动汽车行业

（本报拿笃记者8日讯）诗南区国会议员拿督纳斯伦曼梳表示，随着人口日增，车辆流量繁忙，拿笃地区的公路设施近年取得良性锐变，惠及驾驶人士。

“公路系统的革新及提升，将会进一步带动汽车买卖行业，随着经济发展，也会催使更多名贵的房车涌现在本区内的公路上行驶。”

拿督纳斯伦曼梳也是联邦种植及原产业副部长。他日前受邀为坐落西加麦路甘榜卡蜜斯AGR cartrade“简易拥车精明计划概念” 拿笃区展销中心分行主持开幕，致词时这么表示。

他在致词说，拿笃公路设施近年取得良性锐变，继诗南路年前扩建为双程大道，另一条全长五点六五公里，耗资九千万令吉的西加麦路双程大道工程，也将顺利接近完工。

他说，拿笃另一条崭新的北环公路也将随之落实，全面拉近了诗南路、西加麦路、龙岗坑路、丁牙宜拔路至拿笃棕油综合工业区(POIC)的距离。开剧此条新通道的主要目的是纾解重型车辆来往使用拿笃市区公路的拥挤压力。

他也说，拿笃人目前正期待泛婆罗洲大道的开到，提升过境地区的发展潜能，进一步拉近砂、沙地区偏远的乡城的道路设施。

他说，配合沙巴泛婆洲大道，政府将耗资1亿6500万令吉，兴建一条全长7公里的拿笃绕道，工程预料将于2018年竣工（31）。